Тиллерсон подвел итоги своего визита в Москву

Мы ничего не решили на той встрече

После встречи в Кремле: Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров

Он добавил, что России нужно решить, хочет ли она стать «позитивной частью глобального мирового порядка, а не подрывающей частью».

Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву состоялся 12 апреля. Он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению обеих сторон, встреча получилась конструктивной: Лавров и Тиллерсон сумели донести друг до друга свою точку зрения на двусторонние отношения, важнейшие международные проблемы.