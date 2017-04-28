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08:27 (мск), источник: РИА Новости

Тиллерсон подвел итоги своего визита в Москву

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью радиостанции NPR заявил, что в ходе его визита в РФ в середине апреля Москва и Вашингтон не решили никаких вопросов.

Источник: РИА Новости
Мы ничего не решили на той встрече
Рекс Тиллерсон
Госсекретарь США
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Он добавил, что России нужно решить, хочет ли она стать «позитивной частью глобального мирового порядка, а не подрывающей частью».

Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву состоялся 12 апреля. Он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению обеих сторон, встреча получилась конструктивной: Лавров и Тиллерсон сумели донести друг до друга свою точку зрения на двусторонние отношения, важнейшие международные проблемы.

Комментарии
4
А Б
Тиллерсон абсолютно прав, предложив РФ решить, хочет ли она стать позитивной частью глобального мирового порядка, а не подрывающей частью. В противном случае все прочие встречи и переговоры также будут заканчиваться безрезультатно.
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ММС
Простой и честный ответ. Вообще никакого смысла нет что либо обсуждать, пока США не вспомнят о том, что свои действия нужно выстраивать в рамках международного права. А уж потом можно встречаться и без проблем решать любые вопросы.
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наталья попова
долго молчали,неудобно было говорить ,что пинок под зад получили..но ничего ,привыкайте.
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