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08:31 (мск), источник: dostup1.ru

Главу Каслинского района изберут 4 мая

Победителями конкурса стали председатель ПК «Кооператор» Игорь Колышев и временно неработающая Ольга Ремезова.

Главу Каслинского района (Челябинская область) изберут 4 мая — конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов из пяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Победителямии конкурса стали председатель ПК «Кооператор» Игорь Колышев и временно неработающая Ольга Ремезова — их кандидатуры будут предложены Собранию депутатов.

Напомним, изначально на пост главы муниципального образования претендовали семь человек, двое сняли свои кандидатуры. Не прошли конкурс заместитель главы Каслей Дмитрий Дерябин, директор МУП «Каслинский хлебозавод» Аркадий Несвит, заместитель директора МУП «Водоканал» Валерий Ласьков.

Выборы главы Каслинского района последовали после отстранения от должности Александра Грачева, в отношении которого возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий (части 1, 2 статьи 286 УК РФ). Следствие полагает, что в 2012—2013 годах чиновник, будучи замглавы района, незаконно предоставил местным жителям два земельных участка, которые были обременены правами третьих лиц; кроме того, в 2014 году он принял незаконное решение о передаче земельного участка, на котором находился объект культурного наследия Челябинской области «Дом купца Хозяинова», для ведения хозяйственной деятельности. Здание было демонтировано, а на земельном участке появился новый объект.

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