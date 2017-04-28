Мэр Братска выступил с ежегодным посланием

Мэр Братска Сергей Серебренников обратился с ежегодным посланием к жителям города накануне, 27 апреля. ИА IrkutskMedia публикует полный текст выступления главы северной столицы Приангарья.

Вступление

Добрый день, уважаемые коллеги! Уважаемые депутаты Думы города Братска! Уважаемые братчане!

Сегодня, по уже устоявшейся весенней традиции, я обращаюсь к вам с посланием. Традиционным оно будет только отчасти.

Сегодня в зале помимо предпринимателей собрались представители органов власти, руководители предприятий, научного сообщества, общественных организаций, молодежных объединений, СМИ, ветераны и, конечно же, жители города.

2017 год для Братска особенный. В этом году заканчивается реализация первой в истории города комплексной программы социально-экономического развития. 10 лет назад мы сформировали масштабный по значению и объему документ. В каркас комплексной программы было заложено более 300 мероприятий по оздоровлению экономики и социальной сферы города. Братск середины прошлого десятилетия нуждался в таком системном подходе к управлению. И мы его внедрили.

Над программой напряженно трудились не только ведущие экономисты администрации, но и научное сообщество города, бизнес, общественность. В итоге она получила одобрение жителей на общественных слушаниях и была утверждена Думой города в сентябре 2007 года.

Шли годы. Менялась экономическая ситуация, менялась городская власть. Но вектор стратегических целей и приоритетов оставался неизменным. Возможно, поэтому наш город прошел сквозь экономически и политически сложное десятилетие, сохранив свой экономический, социальный и культурный потенциал и развивается дальше.

Сегодня — тот самый рубеж, у которого нужно обернуться назад и оценить, насколько правильным был замысел комплексной программы, центром внимания которой стал человек, братчанин. При этом неверным будет думать, что комплексная программа реализовывалась только силами органов власти: частичку своего вклада в нее внес почти каждый горожанин. Чего же нам удалось и не удалось достичь за прошедшее десятилетие?

Уровень жизни населения.

Следует отметить, что в период реализации программы мы пережили два масштабных экономических кризиса — в 2008 и 2015 году. И это не могло не сказаться на развитии экономики города.

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась почти в два раза — с 54-х тысяч человек в 2006 году до 28-ми тысяч человек в 2016-м. В три раза увеличилась среднемесячная заработная плата: с 11,5 тысяч рублей в 2006 году до 35 тысяч в 2016. Тем не менее, из-за высоких уровней инфляции, реальная заработная плата выросла только на 20%.

По многим экономическим показателям мы превзошли собственные прогнозы. Так, объем инвестиций на душу населения вырос в 13 раз, а объем промышленного производства увеличился более чем в два раза. Это позволило увеличить объем средств, направляемых хозяйствующими субъектами города на мероприятия в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 24 млн рублей в 2006 году до 379 млн рублей в 2016-м.

В социальной сфере была решена проблема по обеспечению маленьких братчан местами в детских садах. За 10 лет создано 3 тысячи дополнительных мест в дошкольных учреждениях. По итогам 2017 года ожидается, что все дети в возрасте от полутора до семи лет будут зачислены в детские сады.

Культура и спорт.

В спортивной отрасли проведена реконструкция и ремонт городских бассейнов, хоккейных кортов, спортивных комплексов. Хорошее развитие получил горнолыжный комплекс. Эти мероприятия позволили увеличить численность регулярно занимающихся спортом братчан с 17% до 22%. А наша спортивная школа вырастила новых чемпионов: Ирина Долгова, братья Красновы, Дарья Неспанова, Алеся Кузнецова — эти имена уже вписаны в историю российского и мирового спорта.

В культурной сфере мы серьезно поработали над обновлением материально-технической базы. Современный облик получили художественный выставочный зал, библиотеки, детская школа искусств № 3. На протяжении последних лет ведется работа по воссозданию в новоделе исторического вида Братского острога в Ангарской деревне. А некоторые объекты пришлось буквально спасать — клуб жилого района Порожский, дом культуры «Транспортный строитель», Драмтеатр были выведены из аварийного состояния и сегодня являются культурными центрами достойного братчан уровня.

Строительство.

Серьезным достижением десятилетия стало то, что в индивидуальные жилые дома Правобережного округа города пришел газ. Также мы начали использовать газ в городском общественном транспорте и муниципальных учреждениях, расположенных на правом берегу.

Практически завершена длительная программа по переселению жителей поселка Чекановский. Построено шесть домов жилой площадью 24 тысячи кв. метров, в которые уже заселена 351 семья.

И это далеко не полный перечень того, что было сделано.

Нерешенные проблемы

Конечно, комплексная программа не была сборником рецептов финансового благополучия, и главное из того, что у нас не получилось — это стабилизировать снижение численности населения и радикально улучшить экологическую обстановку. Не полностью решены проблемы в здравоохранении, ЖКХ, на транспорте. Наложило свой отпечаток и то, что в результате изменений в бюджетном законодательстве за последние 10 лет доля собственных доходов городского бюджета сократилась с 73% в 2006 году до 29% в 2016-м.

В этом году мы начинаем новый цикл стратегического управления городом и в новый год вступим с новым документом, определяющим долгосрочные приоритеты развития Братска.

Почему я подробно остановился на этом?

Коллеги, как вы знаете, два последних года я обращался к деловому сообществу города с инвестиционным посланием. В таком формате мы доводили до сведения широкой общественности наше видение приоритетов, основных направлений деятельности и шагов по формированию благоприятного инвестиционного климата в городе.

Бизнес

Этот формат работал. Бизнес понимал, куда движется городская власть, какие формы поддержки она готова предложить. Мы дали четкий сигнал, что готовы к сотрудничеству и совместной работе. И он дошел до адресатов.

Если говорить о крупном бизнесе, то послание в той или иной мере подтолкнуло к реализации пять проектов. И это не просто наше утверждение, это мнение руководителей компаний. Среди них «ДеКом», «Ангара Плюс», комбинат «Братскжелезобетон», «Сава Сервис», «Рубеж». Последние два уже запустили новые производства и приступили к выпуску готовой продукции.

Кроме них было множество обращений от малого бизнеса, молодых предпринимателей, инициативных граждан. Конечно, не все они смогли реализовать свои идеи. Но в одном я уверен — мы оказали им грамотную и своевременную поддержку. Безусловно, властная машина не работает без сбоев. Мы могли ошибаться, где-то недоглядеть, не успеть среагировать. Но таких фактов немного.

Мы внедрили немало нового в свою работу, и получили признание эффективности этих новшеств на федеральном уровне. Хотя это не главное. Главное — что все пошло на пользу предпринимателям, а в конечном итоге — на пользу городу.

Оглядываясь на то, что было сделано, и уже заглядывая в обозримое будущее, мы поняли, что сигнал о том, куда движется наш город, должны получать не только бизнесмены.

Планы на будущее

Сегодня, предваряя новый цикл стратегического управления, мы расширяем формат ежегодного послания. Теперь оно ориентировано на каждого жителя Братска.

Начиная со следующего года, послание мэра будет проходить в первом квартале, открывая новую главу в жизни города. Также будет расширен горизонт, на который ориентируется послание. Ранее это был один год. Отныне мы добавляем к нему плановый двухлетний период. Такой подход позволит обеспечивать преемственность целей и снизить неопределенность будущего.

Тема будущего будет неоднократно звучать в моем послании. В этом и видится его предназначение — формировать образ будущего и определять конкретные действия по его приближению.

Современный мир меняется очень быстро. В нем, чтобы оставаться на месте, нужно бежать, а чтобы прийти куда-то — нужно бежать в два раза быстрее. Глобальные изменения охватывают не только экономику, финансы и технологии, но и общество, гуманитарную сферу. В тоже время ресурсы для роста становятся все более ограниченными. Сформировать в таких условиях долгосрочную стратегию развития города — без преувеличения, настоящий вызов. Но это именно то, что мы намереваемся сделать до конца года.

Стратегия развития Братска

Изначально, стратегия — это военное понятие. В Древней Греции стратегом называли человека, которому население доверяло имеющиеся средства и армию, чтобы он мог решить конкретную задачу — одержать победу в бою. С тех времен термин перешел и в социально-экономическое поле. В этой сфере стратегия, на наш взгляд, должна пониматься как искусство концентрировать ограниченные ресурсы на прорывных направлениях с целью развития территории.

Многие муниципалитеты для разработки таких документов нанимают сторонних специалистов. Считаю, что это неверно. Никто лучше нас самих не определит стратегию развития города. При этом хотелось бы предостеречь от ошибок, которые порой допускаются даже на региональном уровне. Стратегия — это не сборник желаний, а очень строгий документ. Прошу жителей города, депутатский корпус подойти к этому со всей серьезностью. На наш взгляд, следует отказаться от практики, когда стратегия реализуется «широким фронтом». В сегодняшней ситуации, при всем желании, раздать «каждой сестре по серьге» не получится. Мы не хотим строить «Нью-Васюки», мы хотим получить действенный механизм, определяющий будущее Братска.

Как определить приоритеты? И самое главное: как распределить имеющиеся ресурсы? Предлагаю подход «80−20−80». Это значит, что 80% свободных ресурсов направляется на решение 20% наиболее значимых проблем, которые затрагивают интересы 80% жителей города.

Например, экология, состояние автодорог, благоустройство, работа общественного транспорта волнуют большую часть братчан, поэтому эти направления должны быть приоритетными и, соответственно, получать большую часть ресурсов. Конечно, не должны оставаться без внимания и другие проблемы. Но ранжирование следует соблюдать.

При этом стратегия — это «живой» инструмент: решив одни задачи, можно менять приоритеты для работы над следующими, и так далее.

Основываясь на этих принципах, комитету экономического развития, при полном содействии всех структурных подразделений администрации города, предстоит до первого июля текущего года разработать и представить в публичной плоскости проект стратегии социально-экономического развития города Братска до 2030 года.

По этому проекту необходимо организовать широкие общественные обсуждения с вовлечением всех заинтересованных сторон: горожан, научных организаций, бизнеса, депутатов, общественных объединений. Стратегия должна быть утверждена до конца года. Еще раз прошу депутатский корпус и жителей города активно участвовать в проводимых по данному направлению мероприятиях.

Демография

Одной из серьезных проблем, с которой мы уже столкнулись и которая в будущем будет нарастать, является демографическая ситуация. На рынок труда выходит малочисленное поколение 1990-х годов рождения, а покидает его значительно большее по численности поколение 1950-х годов рождения. По оценкам экспертов, в ближайшие пять лет численность населения в трудоспособном возрасте в стране будет ежегодно сокращаться на 800 тысяч человек. В масштабах Братска это 3 тысячи человек в год. С одной стороны, это позволяет сдерживать безработицу, но с другой — обостряет кадровый дефицит. Такое системное ограничение, безусловно, скажется на реализации новой стратегии развития города и станет одним из основных вызовов нового времени.

Преодолеть его мы сможем только при условии роста качества жизни жителей города. Уровень благосостояния, качество социальных услуг и городской среды должны соответствовать жизненным потребностям населения. Эти три направления определяют, насколько привлекателен город для проживания.

Но, чтобы добиться значимого для братчан результата, нужно принять для себя то, о чем я говорил уж не раз: центром внимания, высшей ценностью для всех чиновников и депутатов должен быть человек. Это не фраза «ради красного словца», нет. Это моя принципиальная позиция.

Здравоохранение и медицина

Возвращаясь к теме кадрового дефицита, мы понимаем, что наиболее остро эта проблема стоит в городском здравоохранении. Эта же сфера критически важна для обеспечения качества жизни братчан. На протяжении ряда лет мы стимулировали приезд и закрепление у нас врачей мерами социальной поддержки: выплатой единовременного денежного пособия, возмещением затрат за найм жилого помещения. Эти меры работали. В период с 2013 по 2016 год к нам прибыло 283 врача, в том числе 121 молодой специалист.

Но все-таки этого недостаточно. Поэтому с этого года мы начинаем предоставлять молодым врачам социальную выплату для получения ипотечного кредита на приобретение собственного жилья на вторичном рынке. На ближайшие три года на эти цели заложено 18 млн рублей. Полагаем, что этот вид поддержки будет иметь важное значение и позволит более эффективно закреплять молодых специалистов в Братске.

Мы благодарны всем медработникам, принявшим для себя решение работать в нашем городе. Но в ответ на оказываемую поддержку братчане ожидают получить чуткий, вежливый подход. Вежливость, забота, внимание врача — все это становится основным требованием со стороны наших жителей. Нужно приучать себя работать по новым стандартам. Важно, чтобы весь медицинский персонал понимал это. Здесь есть очень большой запрос жителей, прошу главных врачей, заведующих отделениями обратить на него особое внимание.

В медицинской сфере в ближайшее время нас ждет настоящий прорыв — в Братске появятся сразу два новых центра: диагностический и перинатальный. По первому уже начаты работы на строительной площадке, мы ожидаем его открытие в начале следующего года. Что касается перинатального центра, Минздрав Иркутской области принял решение о разработке в 2018 году новой проектной документации. Это медучреждение не будет уступать в оснащении перинатальному центру в Иркутске.

Кроме того, мы приняли решение изменить площадку строительства. Ранее планировалось разместить перинатальный центр в 22-м микрорайоне Братска, недалеко от федеральной трассы. Новым местом строительства будет 26-й микрорайон.

Учитывая активную застройку этой части города, мы понимаем необходимость строительства в этом районе школы. А так как разработанная в 2012 году проектно-сметная документация устарела, нам предстоит начинать эту работу заново.

Образование

Особое внимание на современном этапе уделяется образовательному процессу. Сегодня Братск является не просто площадкой по обмену передовым педагогическим опытом, он становится координатором по вопросам образования северных территорий Иркутской области.

В системе школьного образования нас ждет поэтапный переход на односменный режим работы общеобразовательных учреждений. С 1 сентября 2020 года ученики начальных и старших классов должны будут обучаться только в первую смену. Полагаю, это позволит более активно развивать потенциал наших детей во внеурочное время.

В школе нужно активно формировать творческое начало, школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи. Раскрытый талант ребенка — это, в конечном итоге, успех города Братска. Обращаю внимание департамента образования: нужно поощрять и распространять те практики, которые ориентированы на подготовку высококвалифицированных кадров для экономики страны, например, фестивали робототехники, «экономические игры», кружки научно-технического творчества. Глубоко убежден, что молодое поколение братчан должно стать надежной и прочной опорой для будущего нашего города.

Молодежная политика Братска

2017 год ознаменован 25-летием молодежного движения города и поэтому объявлен Годом молодежи Братска. Учитывая эту знаменательную дату, поручаю отделу по делам молодежи проработать вопрос проведения конкурса среди талантливых представителей молодежи на право получения именной персональной стипендии мэра города Братска.

Для определения дальнейших механизмов работы с молодежью, обсуждения молодежной проблематики осенью мы проведем масштабную научно-практическую конференцию, посвященную вопросам молодежной политики.

Продолжится работа по созданию Дома молодежи Братска. При этом, учитывая территориальную протяженность города, разработана система создания молодежных центров на базе уже действующей муниципальной сети, и в этом году в Падунском и Правобережном округах появятся первые специалисты по работе с молодежью.

Так сложилось, что жители Братска отдалены от камерно-инструментальной культуры. Однако, ценителей этого вида искусства в нашем городе немало. Свидетельство тому — полные залы на концертах Дениса Мацуева и симфонических оркестров из других городов.

Огромную роль в приобщении населения к лучшим произведениям мировой классической музыки играет проект «Академия музыки», участники которого — талантливые музыканты ведущих российских консерваторий и академий музыки — приезжают к нам в Братск и дают здесь концерты. Замечательным подарком всем жителям города стал обновленный филармонический зал школы искусств № 3, в котором в следующем году планируется проведение первого для города Братска международного музыкального фестиваля-конкурса «Братск-Зальцбург». По его итогам лучшие из лучших, надеемся среди них будут и братские музыканты, получат возможность выступить на родине Моцарта, в городе Зальцбург.

НКО

Одним из путей повышения качества социальных услуг является обеспечение доступа некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.

Это федеральный тренд, исходя из которого к 2020 году до 10% средств, предусмотренных на реализацию программ в сфере социального обслуживания, охраны здоровья, образования детей, физической культуры и спорта будет выделяться некоммерческим организациям.

Работа в социальной сфере это как большая возможность, так и большая ответственность. В Братске есть успешные примеры работы небюджетных организаций, оказывающих социальные услуги населению. Вообще тема социального предпринимательства для нашего города не нова, достаточно долгое время ее развивали специалисты Центра инноваций в социальной сфере, поэтому определённая база у нас есть.

Социальному блоку городской администрации еще предстоит поработать в этом направлении — определить возможные объемы, подготовить нормативную базу, привлечь потенциальных участников рынка. Это должно стать одной из основных задач на этот год.

Муниципально-частное партнерство

Близко к затронутой тематике лежит вопрос муниципально-частного партнерства. Я неоднократно говорил, что мы готовы рассматривать проекты в сфере публичных услуг, если они выгодны для города. Напомню, по нашим оценкам объем рынка предоставления публичных услуг в городе составляет около 10 млрд рублей в год. Кроме того, деятельность в рамках данного направления льготируется законодателем — возможно заключение соглашения без проведения конкурсных процедур и предоставление земельных участков без торгов. Такие возможности нам сегодня предоставляет федеральный закон о муниципально-частном партнерстве, и ими нужно успевать воспользоваться.

Нам интересны проекты в сфере досуга и культуры, образования, спорта, общественного транспорта, коммунального комплекса. Опыт наших коллег из других регионов показывает, что сектор публичных услуг прибылен для предпринимателей. Кроме того, участие частного капитала позволяет повышать качество предоставляемых населению услуг. Поэтому я еще раз заостряю внимание наших партнеров на этой теме и приглашаю к совместной работе.

Инвестиционная привлекательность Братска

Основным мотивом моих предыдущих посланий была поддержка бизнеса. Мы отлаживали систему содействия инвестициям и предпринимательству, формировали условия для создания комфортной деловой среды. Однако сегодня пришла пора предложить бизнесу и более осязаемую поддержку.

Ежегодно мы проводим конкурс на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу. Финансирование со стороны областного бюджета по этому направлению прекратилось еще в прошлом году, а в этом году нам стало известно о том, что областной конкурс по субсидиям для бизнеса также не будет проводиться. И это несмотря на то, что он был востребован, в том числе у братских предприятий: ежегодно они получали суммарно около 10 млн на приобретение оборудования и развитие производств.

Учитывая этот факт, принято решение со следующего года увеличить объем поддержки предпринимательства со стороны города в разы и довести его до суммы в 10 млн рублей. Эти средства предлагается направить на субсидирование затрат по приобретению производственного оборудования.

Особенно важно протянуть руку помощи нашим предпринимателям сейчас, когда областное правительство отменило прямую финансовую поддержку бизнеса из регионального бюджета.

Главное условие — мы поддерживаем проекты реального сектора экономики, обеспечивающие высокую бюджетную отдачу. Прошу комитет финансов пометить себе этот вопрос и учесть при формировании бюджета на следующий год. Надеюсь, депутаты поддержат эту инициативу.

Говоря о создании благоприятного делового климата, следует признать, что нами накоплен большой опыт. У нас учатся другие города. Возьмем то же сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Братск был в числе первых, кто это внедрил. Эта практика была признана одной из лучших Агентством стратегических инициатив. И таких примеров хватает.

Останавливаться в решении задач устранения административных барьеров и улучшения деловой среды нельзя. К сожалению, еще есть случаи, когда исполнители на местах затягивают сроки, волокитят решение вопросов. Отныне разговор будет короткий — таких работников будем бить рублем. Сотрудники администрации знают, что такое решение уже принято, но я хочу озвучить его публично. Дисциплина и осознание ответственности за сферу своей деятельности, свой город должны быть главной чертой для городских чиновников.

Работая с инвесторами, мы пришли к выводу, что нужны им не только в период строительства и ввода в эксплуатацию. Поддержка с нашей стороны должна продолжаться и после запуска производства. Заверяю наших партнеров, что мы готовы решать вопросы налаживания производственной кооперации, оказывать содействие выходу на рынки новых товаров. Ведь мы гордимся той продукцией, что выпущена в Братске.

Братский экономический форум

Закрывая экономическую тематику, хочу напомнить, что в прошлом году мы совместно с представителями власти и бизнеса всего севера Иркутской области, а также жителями нашего города приняли решение о ежегодном проведении Братского экономического форума. Следуя этому решению, в сентябре наш форум состоится во второй раз.

Мы пригласим интересных спикеров российского и регионального уровня, подготовим актуальные для обсуждения темы, проведем два насыщенных совместной работой дня — все это для того, чтобы оживить деловую активность в городе.

К сожалению, могу констатировать, что наши соседи более активны в продвижении своей продукции. Например, Усть-Илимские предприниматели воспользовались возможностью для установления контактов и зашли на наш рынок. Нужно быть активнее, ведь форум мы устраиваем в первую очередь для вас, для развития ваших бизнес-связей. Если же мы делаем что-то неверно, то я призываю к диалогу: подскажите, как нам улучшить свою работу.

Как бы то ни было, мы приняли важное решение, что, как и в прошлом году, форум останется некоммерческим, все площадки будут работать бесплатно и в открытом режиме. Предлагаю предприятиям города уже сейчас подумать о формате участия в форуме, а бизнесменам пометить в ежедневниках сентябрь и посетить круглые столы и открытые лекции, которые пройдут в рамках экономического форума. Ждем на форуме и жителей города, не связанных с предпринимательством. Для вас будут работать выставочная и ярмарочная площадки, интересная культурная программа.

Комфортный город

В этом году стартовал новый федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Из федерального и областного бюджетов Братску на реализацию проекта выделено 116 млн рублей, к этой сумме городской бюджет добавит еще 13 млн рублей. Однако, на мой взгляд, эти цифры не самое важное. Намного значимее, что к процессу принятия решения по обустройству общественных и дворовых территорий привлекается население. Прямое и активное участие братчан позволит формировать тот облик нашего города, который будет отвечать потребностям самих горожан.

В Братске таких территорий, которые мы хотели бы благоустроить, действительно, немало. Это смотровая площадка на Братской ГЭС, площадь возле Драматического театра, парковые зоны, скверы. В этом году сроки проекта довольно сжатые, поэтому обустроить все сразу не получится, но мы будем готовить документацию по этим проектам и на следующий год. То же самое могут сделать и инициативные граждане — подготовить предложения, проекты по обустройству своих дворов. Это непростая работа, поэтому администрация города в тесном контакте с управляющими организациями должна оказывать активным жителям содействие — прошу комитет ЖКХ взять это себе на контроль и не забывать, что в первую очередь федеральный проект направлен на обустройство придомовых территорий.

Помимо благоустройства, очень важно как выглядит наш город внешне. Довольно часто мы задумываемся об этом в период праздников, особенно зимних. Новый год, Рождество — это время, когда и нам самим, и нашим детям хочется оказаться в сказке. Создать настроение праздника можно, оформив город иллюминацией, световыми фигурами, яркими объектами. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в прошлом году, но эту работу нужно активизировать. Мы уже достигли ряда договоренностей с крупными предприятиями о праздничном украшении города этой зимой.

К данной работе необходимо привлечь и предприятия торговли — именно они визуально занимают наибольшую часть центральных городских улиц. Предлагаю объявить общегородской конкурс на лучшее оформление к новогодним праздникам и поощрить лучших за наибольший позитивный вклад в визуальное пространство Братска.

При этом наряду с конкурсом на лучшее новогоднее оформление, проведем «анти-конкурс» на определение наиболее непривлекательных внешне объектов с дальнейшей публикацией сведений о них и их владельцах. К проведению «анти-конкурса» обязательно привлечем население города.

Торговля

Говоря о потребительском рынке, не могу обойти стороной тему прихода в город крупных торговых сетей. Вопреки сложившемуся мнению, это процесс, на который городская власть не всегда может повлиять. Конечно, возрастающая конкуренция не может радовать уже сложившийся рынок торговли. Но если посмотреть на это с другой стороны, то это признак того, что наш город привлекателен для ведения бизнеса.

Свою задачу в этой сфере мы видим в том, чтобы наши производители получили доступ к торговым полкам новых магазинов. Если вспомнить, такое условие мы ставили группе компаний «Слата». Это не быстрый процесс, но сегодня на прилавках этой сети торгуется продукция братских предприятий «Гелиос», «Братск-Аква», «Падун-хлеб», «Море рыбы».

Что касается нестационарной торговли. Сегодня эта сфера — хлеб для многих предпринимателей. Мы готовы поддерживать малый бизнес в этой отрасли при условии соблюдения законности и интересов города.

В этом году нами принят новый порядок размещения нестационарных торговых объектов. Сейчас ведутся конкурсные процедуры перезаключения договоров с их владельцами. Учитывая события декабря прошлого года в Иркутске, мы предусмотрели условия расторжения договора в случае выявления хотя бы одного факта торговли спиртосодержащей продукцией. Здесь наша позиция будет жесткой. Следующим шагом станет обозначение единых требований к внешнему виду нестационарных объектов. Также продолжим работу по сносу самовольных торговых построек и рекламных конструкций.

Одновременно мы готовы рассматривать предложения по развитию сети магазинов «шаговой доступности» и нестационарных торговых объектов при условии их конкурентоспособности, учета потребностей населения и соблюдения градостроительных норм и правил торговли.

Фермерские хозяйства

Мы не забываем и о малых, можно сказать, семейных производителях натуральной пищевой продукции. Это фермеры, крестьянские хозяйства, личные подворья, дачники. Для них открыть собственный магазин зачастую непосильно. Но качественная, экологически чистая продукция должна быть доступной и попадать на столы братчан.

Поэтому сегодня мы рассматриваем возможность открытия на территории города фермерского рынка. К наполнению фермерского рынка своей продукцией мы приглашаем всех производителей города, соседей из сельскохозяйственных районов севера области — теперь в большей степени от вашей активности зависит успех этой идеи.

Экология

Как вы знаете, 2017 год Указом Президента объявлен годом экологии. Цель данного решения &- одна из самых актуальных. Поэтому для Братска год экологии &

«Охрана окружающей среды на современном этапе».