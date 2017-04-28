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09:12 (мск), источник: БЕЛТА

Макей: Беларусь продвигает инициативу по созданию института партнерства ОДКБ

«Следующая инициатива Беларуси, и мы активно продвигаем ее, по созданию института партнерства ОДКБ, что предполагает развитие более тесных, прочных отношений с третьими государствами», — сказал Владимир Макей.

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продвигает инициативу по созданию института партнерства ОДКБ, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телерадиокомпании «Мир».

«Следующая инициатива Беларуси, и мы активно продвигаем ее, по созданию института партнерства ОДКБ, что предполагает развитие более тесных, прочных отношений с третьими государствами. Кстати, очень многие государства заинтересованы в организации взаимодействия с ОДКБ, потому что они сталкиваются с теми же вызовами и проблемами, как и наше пространство, как и наша Организация. В первую очередь, это, конечно же, терроризм, который абсолютно не имеет границ. Поэтому мы развиваем институт партнерства и намерены привлечь к нашей деятельности и третьи государства, которые также проявляют интерес к этому», — сказал Владимир Макей.

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Министр иностранных дел рассказал и о других задачах во внешнеполитической координации, которые сейчас стоят перед ОДКБ и над которыми Беларусь намерена работать в период своего председательства. «На наш взгляд, сейчас важна организация еще более тесного взаимодействия между государствами — членами ОДКБ на различных уровнях. Здесь мы намерены активно усиливать нашу внешнеполитическую деятельность, внешнеполитическое согласование, координацию наших действий на международной арене. Первое направление — это более четкая координация внешнеполитической деятельности в рамках нашего председательства. Второе направление — это более сильное позиционирование ОДКБ на международной арене. Я уже упомянул о том, что ОДКБ имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Мы намерены продвигать имидж нашей Организации на международной арене, усиливать наше взаимодействие и с ООН, и с ОБСЕ. Мы предложили включить в план нашей работы на этот год ряд конкретных мер в этом направлении. Кроме того, мы намерены и дальше развивать военную составляющую нашей Организации», — добавил он. Также Владимир Макей упомянул о намерении уделить больше внимания урегулированию региональных конфликтов по всему периметру деятельности ОДКБ.

Владимир Макей ответил на вопрос об отношениях Беларуси и НАТО.

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«Почему-то натовцы, представители ряда соседних с нами стран и стран НАТО очень озабочены, например, предстоящими белорусско-российскими учениями “Запад-2017”. С их точки зрения, эти учения носят агрессивный характер, как будто в результате этих учений планируется нападение на какие-то соседние государства. С белорусской стороны ни в отношении никого никогда не исходила угроза и не будет исходить. Мы являемся государством, которое не создает проблемы кому-то, а, наоборот, вносит свой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Беларусь — единственное государство на постсоветском пространстве, где не было никаких вооруженных конфликтов. Мы не имеем никаких территориальных претензий друг к другу. Поэтому мы намерены продолжать эту линию и впредь. Наша позиция заключается в том, что надо переходить от воинственной риторики, которая может привести нас к скатыванию к временам “холодной войны”, к нормальным, дипломатическим методам решения любых проблем, в том числе и в сфере безопасности, военно-политической сфере. Только таким образом мы сможем разрешить существующие непонимания и озабоченности друг с другом», — подчеркнул он.

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