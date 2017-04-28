Макей: Беларусь продвигает инициативу по созданию института партнерства ОДКБ

«Следующая инициатива Беларуси, и мы активно продвигаем ее, по созданию института партнерства ОДКБ, что предполагает развитие более тесных, прочных отношений с третьими государствами. Кстати, очень многие государства заинтересованы в организации взаимодействия с ОДКБ, потому что они сталкиваются с теми же вызовами и проблемами, как и наше пространство, как и наша Организация. В первую очередь, это, конечно же, терроризм, который абсолютно не имеет границ. Поэтому мы развиваем институт партнерства и намерены привлечь к нашей деятельности и третьи государства, которые также проявляют интерес к этому», — сказал Владимир Макей.

Министр иностранных дел рассказал и о других задачах во внешнеполитической координации, которые сейчас стоят перед ОДКБ и над которыми Беларусь намерена работать в период своего председательства. «На наш взгляд, сейчас важна организация еще более тесного взаимодействия между государствами — членами ОДКБ на различных уровнях. Здесь мы намерены активно усиливать нашу внешнеполитическую деятельность, внешнеполитическое согласование, координацию наших действий на международной арене. Первое направление — это более четкая координация внешнеполитической деятельности в рамках нашего председательства. Второе направление — это более сильное позиционирование ОДКБ на международной арене. Я уже упомянул о том, что ОДКБ имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Мы намерены продвигать имидж нашей Организации на международной арене, усиливать наше взаимодействие и с ООН, и с ОБСЕ. Мы предложили включить в план нашей работы на этот год ряд конкретных мер в этом направлении. Кроме того, мы намерены и дальше развивать военную составляющую нашей Организации», — добавил он. Также Владимир Макей упомянул о намерении уделить больше внимания урегулированию региональных конфликтов по всему периметру деятельности ОДКБ.

Владимир Макей ответил на вопрос об отношениях Беларуси и НАТО.