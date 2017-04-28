Прокуроры требуют предварительного ареста министра транспорта
Прокуроры требуют для министра транспорта Юрия Киринчука предварительного ареста. Накануне его взяли под стражу на 72 часа по подозрению в коррупции.
Прокуроры требуют для министра транспорта Юрия Киринчука предварительного ареста. Накануне его взяли под стражу на 72 часа по подозрению в коррупции.
По этому же делу задержан исполняющий обязанности главы Госадминистрации автодорог Вячеслав Телеман. Дело связано с кредитом Евроинвестбанка на строительство дорог.
По данным НЦБК, министр транспорта Юрий Киринчук навязал болгарской компанию, выигравшей тендер на ремонт участка национальной трассы, своего субподрядчика и вынудил разделить работы на двоих.
Стоимость проекта, который финансировался Европейским инвестиционным банком, составляла почти девять миллионов евро.
«Меня обвиняют в подписании кредитного договора. Якобы разворовали глину, которую использовали при строительстве дорог», — сказал министр транспорта Юрий Киринчук.
Строительная
По делу задержаны и двое предпринимателей, которые проходят как соучастники.
Министру и начальнику госадминистрации дорог грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до полумиллиона леев.
Контракт на восстановление участка национальной трассы, продолжительностью шесть с половиной километров, был подписан в сентябре 2015-го. Завершить работы намечено в январе будущего года.