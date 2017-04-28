Президент РТ посоветовал всем поступать на госслужбу

Так, участники форума отметили, что те, кто получают определенную профессию и собираются проработать на одной работе всю жизнь, не получат желаемого.

— Современный человек в течение жизни пробует себя в разных сферах, как минимум в семи, прежде чем выйти на пенсию, — говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания добавили, что в современном мире важно обладать предпринимательскими навыками и уметь обращаться с новыми технологиями.

В ответ на это глава республики заявил, что готов учиться и дал совет всем присутствующим.

— Только раньше такое было — школу окончу, техникум или институт и потом пойду работать. Сегодня говорят, что ты поступаешь на одну какую-то работу, и гарантий нет. Нет, есть одна гарантия, рекомендую всем — госслужба. Ты туда попал, и уже больше никуда не ушел, потому что тебя не выгонят. Но это не лучший вариант, — добавил Минниханов.

Рустам Минниханов также отметил, что правительство РТ активно развивает формат электронных государственных услуг.

— Власть почему ругают — потому что контроля нет. Когда все движения власти зафиксированы, регламентированы, и коррупция, и бюрократия — всего будет поменьше, — сказал он.