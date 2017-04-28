Президент РТ посоветовал всем поступать на госслужбу
Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках выступления на Российском венчурном форуме в Иннополисе посоветовал всем присутствующим поступать на госслужбу: «потому что не выгонят».
Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках выступления на Российском венчурном форуме в Иннополисе посоветовал всем присутствующим поступать на госслужбу: «потому что не выгонят».
Так, участники форума отметили, что те, кто получают определенную профессию и собираются проработать на одной работе всю жизнь, не получат желаемого.
— Современный человек в течение жизни пробует себя в разных сферах, как минимум в семи, прежде чем выйти на пенсию, — говорится в сообщении.
Кроме того, участники заседания добавили, что в современном мире важно обладать предпринимательскими навыками и уметь обращаться с новыми технологиями.
В ответ на это глава республики заявил, что готов учиться и дал совет всем присутствующим.
— Только раньше такое было — школу окончу, техникум или институт и потом пойду работать. Сегодня говорят, что ты поступаешь на одну
Рустам Минниханов также отметил, что правительство РТ активно развивает формат электронных государственных услуг.
— Власть почему ругают — потому что контроля нет. Когда все движения власти зафиксированы, регламентированы, и коррупция, и бюрократия — всего будет поменьше, — сказал он.