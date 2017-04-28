Глава МВД сообщил о тревожной обстановке в Северном Казахстане

«Действительно, общая паводковая ситуация хотел бы сказать, что у нас тревожная обстановка в Северном Казахстане. Вся вода, которая была в Карагандинской и Акмолиснкой области подошла к Сергеевскому водохранилищу и на 138 процентов больше заполнена от нормы. Идет перелив и она заполняет все поселки пригорода Петропавловска и сейчас там порядка 170 домов подтоплены. Вчера уже пик уменьшается, как только уменьшится мы примем меры по откачке воды и нормализации обстановки», — заверил депутатов Сената министр.

Касымов заверил, что сейчас принимаются все меры по нормализации обстановки в Алматы, где не прекращается проливной дождь.

«Эти два дня проливных дождей прошли и на сегодня — 11 домов, 36 дворов и 9 улиц в Алматы подтоплены», — добавил министр внутренних дел.