Лукашенко подписал указ о призыве в армию
Около 100 офицеров запаса будут призваны на военную службу в Вооруженные Силы Беларуси в 2017 году, в начале 2018 года о результатах доложат главе государства.
Около 100 офицеров запаса будут призваны на военную службу в Вооруженные Силы Беларуси в 2017 году, в начале 2018 года о результатах доложат главе государства.
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса, сообщили в президентской
В соответствии с указом, в текущем году будет призвано до 100 офицеров запаса.
«Указ коснется мужчин в возрасте до 27 лет, которые не прошли срочную военную службу, службу в резерве и не имеющие права на отсрочку от призыва», — сообщили Sputnik в пятницу в
Там отметили, что военному ведомству поручено обеспечить назначение призванных граждан на воинские должности в соответствии с их
В соответствии с указом, до 1 февраля 2018 года правительство представит главе государства информацию о результатах призыва.