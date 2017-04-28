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09:55 (мск), источник: Noi.md

По делу Шора заслушан новый свидетель

На судебном заседании от 27 апреля по делу примара Оргеева Илана Шора был заслушан новый свидетель. Речь идет о представителе Bаncа de Economii.

Источник: AP 2017

«На этом заседании продолжился допрос одного из представителей Bаncа de Economii. Больше вопросов было у стороны защиты по поводу нанесенного ущерба», — заявил прокурор, расследующий дело, Андрей Бэешу, добавив, что следующее заседание по делу Шора состоится 16 мая.

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7 марта был заслушан первый свидетель обвинения — Александр Петров, бухгалтер компании Dufremol, которая принадлежит Илану Шору. Через три дня суд заслушал бывшего председателя Bаncа de Economii Виорела Быркэ, который вместе с бывшим председателем административного совета Bаncа de Economii Иланом Шором проходит по делу о банковском мошенничестве, возбужденному НАЦ и Антикоррупционной прокуратурой; он обвиняется в нарушении правил кредитования.

До 28 марта по делу Шора были заслушаны шесть свидетелей, в том числе бывший член административного совета Bаncа de Economii Иван Урсу. Позднее суд заслушал нового бухгалтера компании Dufremol Оксану Сироленко.

Realitatea.md напоминает, что в настоящее время примар Оргеева находится под домашним арестом. Он был арестован на 5 августа 2016 года по решению судей Апелляционной палаты после его задержания 22 июня 2016 года и представления обвинения в деле о мошенничестве и отмывании денег.

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