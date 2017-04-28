Киртоакэ прокомментировал возможную отставку Фусу

— Даже не знаю что сказать, в будущее загадывать точно не буду. У нас была необычайно сложная неделя это и снежный буран, который вывел всех из привычной жизни, и задержание сотрудниками НАЦ моих коллег и многими другими бедствиями. Поэтому одним больше, одним меньше разницы нет, — сказал Киртоакэ.

Напомним, сегодня законодательный орган страны рассмотрит инициативу социалистов о выражении упрощенного вотума недоверия министру просвещения Корине Фусу.