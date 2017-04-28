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09:40 (мск), источник: Actualitati.md

Киртоакэ прокомментировал возможную отставку Фусу

Один из частных телеканалов пригласил Киртоакэ на передачу, и его спросили, что он думает о возможном вотуме недоверия министру просвещения от Либеральной партии Корине Фусу.

Источник: Actualitati.md

— Даже не знаю что сказать, в будущее загадывать точно не буду. У нас была необычайно сложная неделя это и снежный буран, который вывел всех из привычной жизни, и задержание сотрудниками НАЦ моих коллег и многими другими бедствиями. Поэтому одним больше, одним меньше разницы нет, — сказал Киртоакэ.

Напомним, сегодня законодательный орган страны рассмотрит инициативу социалистов о выражении упрощенного вотума недоверия министру просвещения Корине Фусу.

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