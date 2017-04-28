Пентагон пригласил хакеров принять участие в программе «Взломай ВВС США»

«ВВС США приглашают доверенных специалистов по компьютерной безопасности из США и из некоторых стран партнеров сделать все возможное, чтобы взломать некоторые из ключевых государственных веб-сайтов», — говорится в сообщении ведомства.

Регистрация для участия в программе откроется 15 мая, сам конкурс пройдет с 30 мая по 23 июня

Регистрация для участия в программе откроется 15 мая, сам конкурс пройдет с 30 мая по 23 июня

К участию в программе приглашаются специалисты из Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В американском оборонном ведомстве отметили, что программа запущена для того, чтобы найти «таланты как внутри, так и за пределами Министерства обороны». Начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфейн также заявил, что этот подход будет способствовать укреплению кибербезопасности США.

Для участия в конкурсе «Взломай Пентагон», который ведомство проводило в апреле 2016 года, зарегистрировались более 1400 хакеров, отмечает ведомство. Почти 200 сообщений об уязвимостях были получены в течение первых шести часов после запуска программы, и $75 тыс. вознаграждения было выплачено хакерам, которые принимали участие в программе.