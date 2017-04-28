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09:47 (мск), источник: РБК

Пентагон пригласил хакеров принять участие в программе «Взломай ВВС США»

Пентагон пригласил хакеров принять участие в программе под названием «Взломай воздушную оборону США» («Hack the Air Force»), запущенной для поиска уязвимостей в системе кибербезопасности ВВС США.

Источник: Reuters

Официальное сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

«ВВС США приглашают доверенных специалистов по компьютерной безопасности из США и из некоторых стран партнеров сделать все возможное, чтобы взломать некоторые из ключевых государственных веб-сайтов», — говорится в сообщении ведомства.

Регистрация для участия в программе откроется 15 мая, сам конкурс пройдет с 30 мая по 23 июня
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К участию в программе приглашаются специалисты из Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В американском оборонном ведомстве отметили, что программа запущена для того, чтобы найти «таланты как внутри, так и за пределами Министерства обороны». Начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфейн также заявил, что этот подход будет способствовать укреплению кибербезопасности США.

Для участия в конкурсе «Взломай Пентагон», который ведомство проводило в апреле 2016 года, зарегистрировались более 1400 хакеров, отмечает ведомство. Почти 200 сообщений об уязвимостях были получены в течение первых шести часов после запуска программы, и $75 тыс. вознаграждения было выплачено хакерам, которые принимали участие в программе.

Комментарии
2
Константин Бахвалов
Америка явно готовится к войне. Сулят глобальные изменения, не в лучшею сторону. Вопрос, на сколько РФ готово (точнее руководство). КНДР готова встретить врага, а РФ??? в СССР армия была на много обеспеченней (по мерка тех времен), не смотря на это, все ровно перевооружения армии велось более активней, чем сегодня.
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woodyM®SailorАВ
первый приз-20 лет в федеральной тюрьме((
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