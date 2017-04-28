Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Веллер швырнул микрофон и кружку в ведущую «Эха Москвы» (видео)
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
СМИ: экс-глава Черкизовского рынка – фигурант дела об убийствах
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Сборная России проиграла первый матч на Чешских хоккейных играх
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
22Цвет нации
9Юбилей Корейской народной армии
09:37 (мск), источник: СуперОмск

Куприянов рассказал, почему снялся с выборов мэра Омска

На пресс-конференции 28 апреля министр труда и социального развития Владимир Куприянов объяснил, почему взял самоотвод на выборах мэра Омска.

Напомним, чиновник снялся с выборов за пару дней до голосования, которое должно было состояться в горсовете.

По словам Куприянова, он выбыл из гонки из-за политики.

«Хочу сказать, когда любое издание комментирует, они должны понимать, что такое политика. Посмотрите внимательно в словаре, как это трактуется, и вы все сразу поймете», — заявил журналистам Куприянов.

Напомним, после снятия второго зарегистрированного комиссией кандидата Андрея Ерошевича выборы мэра Омска были признаны несостоявшимися. Новый конкурс по отбору кандидатов в мэры будет объявлен комиссией в десятых числах мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп: между США и КНДР может возникнуть «большой конфликт»
Тиллерсон рассказал об итогах своего визита в Россию
В Турции раскрыли подробности спасения экипажа российского судна
Южная Корея отвергла идею Трампа об оплате за размещение THAAD
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
В России может измениться порядок погашения кредитов
Чиновник ФИФА признал себя виновным в коррупции
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Skoda Yeti больше не будет Вот это сюрприз – имя Yeti уходит в прошлое. А новый кроссовер, который придет на смену этому компактному кроссоверу, будет называться Karoq
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь