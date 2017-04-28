Куприянов рассказал, почему снялся с выборов мэра Омска
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Напомним, чиновник снялся с выборов за пару дней до голосования, которое должно было состояться в горсовете.
По словам Куприянова, он выбыл из гонки
«Хочу сказать, когда любое издание комментирует, они должны понимать, что такое политика. Посмотрите внимательно в словаре, как это трактуется, и вы все сразу поймете», — заявил журналистам Куприянов.
Напомним, после снятия второго зарегистрированного комиссией кандидата Андрея Ерошевича выборы мэра Омска были признаны несостоявшимися. Новый конкурс по отбору кандидатов в мэры будет объявлен комиссией в десятых числах мая.