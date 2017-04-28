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10:08 (мск), источник: Ведомости

В Госдуме готовится законопроект, превращающий Крым в офшор — «Коммерсантъ»

Пакет законопроектов о фактическом введении в Крыму офшорного режима готовится зампредом комитета Госдумы по международным делам, депутатом от «Справедливой России» Алексеем Чепой.

Источник: Reuters

Как пишет «Коммерсантъ», один из законопроектов предлагает поправки к Налоговому кодексу, второй — к Гражданскому кодексу и еще к полутора десяткам законов.

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В ГК автор предлагает ввести статьи о «международных трастах» и «семейных фондах», а также узаконить новый вид ООО — «Международная компания».

Именно трасты должны обеспечить инвестирующим в Крым бизнесменам анонимность. Если в обычном доверительном управлении собственник известен, то крымсктим трастам передаются права на активы, в результате чего бенефициар становится невидимкой.

Также законопроект вводит понятие «международной транзитной зоны» — отдельные участки порта со спецрежимом. В меньшем объеме они уже есть в свободной экономической зоне. Предлагается оплачивать налоговый сбор в размере 1500 евро Для доходов резидентов, полученных на остальной территории РФ, предложены льготные ставки: на дивиденды — 15%, по процентам и роялти — 0%.

Документ разрешает иностранным банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам и брокерским компаниям работать без лицензии, что невозможно на остальной части России

Автор закона Алексей Чепа заявил, что об офшоре речи не идет. «Мы не офшор вводим, а боремся с санкциями, которые могут грозить бизнесу, работающему в Крыму». Он предложит коллегам из других фракций просоединиться к рассмотрению документа после майских праздников.

Комментарии
2
Федор Черняков
Наши законодатели и правительство - умные, дальновидные и профессиональные люди (в большинстве своем, но, увы, не в полном составе). Идея прекрасная и пойдет на пользу стране. Иностранный бизнес (а именно бизнес правит балом) быстро рассмотрит выгоды для себя в этой инициативе и Крым мягко и незаметно уйдет с мировой политической повестки.
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МК
Кидалово затеяли. Какие могут быть оффшоры в России? Вы что сума сошли? Бабки уведут никто вам ничего не возместит.
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