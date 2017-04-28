В Госдуме готовится законопроект, превращающий Крым в офшор — «Коммерсантъ»

Как пишет «Коммерсантъ», один из законопроектов предлагает поправки к Налоговому кодексу, второй — к Гражданскому кодексу и еще к полутора десяткам законов.

В ГК автор предлагает ввести статьи о «международных трастах» и «семейных фондах», а также узаконить новый вид ООО — «Международная компания».

Именно трасты должны обеспечить инвестирующим в Крым бизнесменам анонимность. Если в обычном доверительном управлении собственник известен, то крымсктим трастам передаются права на активы, в результате чего бенефициар становится невидимкой.

Также законопроект вводит понятие «международной транзитной зоны» — отдельные участки порта со спецрежимом. В меньшем объеме они уже есть в свободной экономической зоне. Предлагается оплачивать налоговый сбор в размере 1500 евро Для доходов резидентов, полученных на остальной территории РФ, предложены льготные ставки: на дивиденды — 15%, по процентам и роялти — 0%.