В Госдуме готовится законопроект, превращающий Крым в офшор — «Коммерсантъ»

Как пишет «Коммерсантъ», один из законопроектов предлагает поправки к Налоговому кодексу, второй — к Гражданскому кодексу и еще к полутора десяткам законов.
В ГК автор предлагает ввести статьи о «международных трастах» и «семейных фондах», а также узаконить новый вид ООО — «Международная компания».
Именно трасты должны обеспечить инвестирующим в Крым бизнесменам анонимность. Если в обычном доверительном управлении собственник известен, то крымсктим трастам передаются права на активы, в результате чего бенефициар становится невидимкой.
Также законопроект вводит понятие «международной транзитной зоны» — отдельные участки порта со спецрежимом. В меньшем объеме они уже есть в свободной экономической зоне. Предлагается оплачивать налоговый сбор в размере 1500 евро Для доходов резидентов, полученных на остальной территории РФ, предложены льготные ставки: на дивиденды — 15%, по процентам и роялти — 0%.
Документ разрешает иностранным банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам и брокерским компаниям работать без лицензии, что невозможно на остальной части России
Автор закона Алексей Чепа заявил, что об офшоре речи не идет. «Мы не офшор вводим, а боремся с санкциями, которые могут грозить бизнесу, работающему в Крыму». Он предложит коллегам из других фракций просоединиться к рассмотрению документа после майских праздников.