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10:23 (мск), источник: Интерфакс

Южная Корея отвергла идею Трампа об оплате за размещение THAAD

Дональд Трамп сказал, что выставит Сеулу счет на $1 млрд и пересмотрит условия соглашения о свободной торговле.

Источник: Reuters

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Южная Корея не планирует ни пересматривать договор о свободной торговле с США, ни платить за размещение на своей территории системы ПРО THAAD, сообщает Associated Press со ссылкой на южнокорейские власти.

Так, корейский замминистра торговли заявил агентству, что ему ничего не известно о возможности пересмотра соглашения.

Министр обороны Южной Кореи в свою очередь сообщил, что никаких изменений в условиях размещения THAAD на территории страны нет

Эти комментарии Сеул дал в ответ на слова президента США Дональда Трампа, который в интервью Reuters заявил, что выставит Южной Корее счет на $1 млрд в качестве платы за развертывание американской системы ПРО.

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Кроме того, он сказал, что планирует пересмотреть соглашение о свободной торговле с Кореей, назвав его условия «ужасными» с точки зрения их выгодности.

При этом оборудование американского противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD уже доставлено на место размещения в Южной Корее. Договоренность о размещении системы была достигнута в прошлом году для противодействия ракетной угрозе со стороны КНДР.

Против развертывания THAAD выступает Китай, который считает, что этот шаг нарушает баланс сил в регионе, а также многие местные жители, не желающие размещения американской ПРО рядом со своими домами.

Что касается соглашения о свободной торговле, то американский лидер и ранее критиковал его, считая, что договор невыгоден США и лишает страну рабочих мест.

Комментарии
3
Оксана Поддубная
Нарисовать иероглифы на своей ракете и запустить по Южной Корее.
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Андрей Гончаров
Сейчас стращять будут корейцев. А для этого что нужно?
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Оксана Поддубная
Торгуются. На востоке не принято сразу соглашаться с ценой.
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