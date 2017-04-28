Новым военным комиссаром Иркутской области стал Сергей Карамышев

В Иркутской области назначили нового военного комиссара, которым стал Сергей Карамышев. Как 28 апреля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, его представили губернатору Сергею Левченко.

Сергей Карамышев родился в 1959 году в городе Полоцке Витебской области Белорусской ССР. В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское танковое военное училище имени В. И. Ленина, а в 1993 году — Военную ордена Ленина и Октябрьской революции Краснознаменную академию бронетанковых войск им. Маршала Советского союза Р. Я. Малиновского. Сейчас он является полковником запаса Вооруженных Сил Российской Федерации. С 25 апреля 2017 года приказом командующего войсками Центрального военного округа назначен военным комиссаром Иркутской области. Имеет государственные награды.