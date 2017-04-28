Глава департамента ветеринарии покидает пост

Сам Овчинников комментировать ситуацию отказался.

По данным Волга Ньюс, на такой шаг он мог пойти после внесения представления от СУ СК по Самарской области по нарушениям, выявленным в департаменте и подведомственных учреждениях.

Основанием для представления стали данные, вскрывшиеся в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, которое было возбуждено в сентябре прошлого года по факту фиктивной ликвидации скотомогильников.

Напомним, по версии следствия, ГБУ «Самарское ветеринарное объединение», возглавляемое Мариной Грызловой, распределяло подряды на уничтожение опасных объектов, которые получала фирма ее сына — ООО «Ситаель». При этом фирма не проводила прописанных в контрактах работ, но получала деньги. Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей.

При обыске в доме Сергея Овчинникова, проводившемся в рамках этого дела, оперативники нашли 1 млн руб. и изъяли ключ от банковского сейфа, в котором тот хранил еще 8,5 млн руб., 110 тыс. евро, 23 тыс. долларов и 170 золотых монет. При этом официально Овчинников за последние 7 лет заработал немногим более 22 млн рублей.

Деньги и монеты Овчинников смог забрать сразу после обыска и последовавшего допроса, сообщив работникам банка, что потерял ключ от сейфа.

Кроме того правоохранителей заинтересовал диплом ветеринарного врача, полученный Овчинниковым всего за год и четыре месяца учебы в Ульяновской сельхозакадемии без отрыва от работы в должности завлабораторией Безымянского рынка.

В подведомственных департаменту учреждениях следователи также нашли нарушения, среди которых, в частности, были трудоустройство родственников и выдача свидетельств о годности продукции без проведения исследований.