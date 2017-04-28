Украина борется с коррупцией, но несколько медленно — МВФ
По словам представителя МВФ, Украина сделала важные шаги вперед, но остается еще много несделанного, что требует политического действия руководства страны.
По словам представителя МВФ, Украина сделала важные шаги вперед, но остается еще много несделанного, что требует политического действия руководства страны.
Украина движется вперед в борьбе с коррупцией, но несколько медленно. В этом деле есть разные измерения. Об этом в интервью Тижню рассказал первый заместитель
По его словам, одно из этих измерений — наличие институтов. Здесь созданы НАБУ, как предусмотрено программой. Второй — прозрачность. Это вопрос
«Коррупция во многих странах вытекает из способности олигархов использовать банки для финансирования коррупционной деятельности или компаний: проводить нелегальные платежи через финансовые институты. Там, где в Восточной Европе хорошо управляют банками, коррупции меньше», — сказал представитель МВФ.
Липтон также добавил, что еще один аспект борьбы с коррупцией — либерализация. Среди эпицентров коррупции в Украине была газовая система. Очистка Нафтогаза и его структур, урегулирование цен таким образом, чтобы исключить возможности покупать импортируемое топливо газ дешево, а продавать дорого, — таковы способы очищения от коррупции.
«В некоторых из этих областей Украина сделала важные шаги вперед. В других остается еще много несделанного. В некоторых мы можем попробовать предоставить опеку и поддержку. А некоторые требуют политического действия руководства страны», — подчеркнул он.