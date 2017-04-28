Осторожнее, чем ожидали: Матвиенко оценила действия Трампа в отношении РФ

«Попытки выставить Россию в негативном свете, плюс та информационная война, которая была развязана против нас, — все это, конечно, в определенной мере, связывает руки новому президенту. В этом я вижу причину того, что шаги президента США в сторону налаживания нашего сотрудничества оказываются более осторожными, чем мы ожидали», — заявила она в интервью РИА Новости.

Матвиенко назвала внутриполитическую ситуацию в США «очень непростой», вызвано это тем, что после выборов президента США общество практически раскололось там, отметила она

Матвиенко назвала внутриполитическую ситуацию в США «очень непростой», вызвано это тем, что после выборов президента США общество практически раскололось там, отметила она

«При этом мощное русофобское лобби предпринимает все мыслимые и немыслимые усилия для того, чтобы не допустить сближения с Россией, потепления отношений. Они видят в этом угрозу для себя, пускаются во все тяжкие, обвиняя Россию в кибератаках, вмешательстве в выборы и во многом другом, даже не удосуживаясь, не пытаясь предъявить какие-то доказательства, свидетельства. Им важно, чтобы в информационном поле удерживалось негативное отношение к России», — заявила спикер Совфеда.

Вместе с тем, по её словам, в России понимают, что для налаживания российско-американских отношений необходимо «время и выдержка».

«Но у нас крепкие нервы, достаточно выдержки, и, главное, мы понимаем, что требуется время и спокойный диалог», — подчеркнула Матвиенко.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.