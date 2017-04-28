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11:21 (мск), источник: РИА Новости

Осторожнее, чем ожидали: Матвиенко оценила действия Трампа в отношении РФ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Развязанная против России в США информационная война, а также имеющееся там русофобское лобби привели к тому, что первые шаги нового американского президента Дональда Трампа по налаживанию отношений с Россией оказались «осторожнее, чем мы ожидали», признает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник: РИА Новости

«Попытки выставить Россию в негативном свете, плюс та информационная война, которая была развязана против нас, — все это, конечно, в определенной мере, связывает руки новому президенту. В этом я вижу причину того, что шаги президента США в сторону налаживания нашего сотрудничества оказываются более осторожными, чем мы ожидали», — заявила она в интервью РИА Новости.

Матвиенко назвала внутриполитическую ситуацию в США «очень непростой», вызвано это тем, что после выборов президента США общество практически раскололось там, отметила она
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«При этом мощное русофобское лобби предпринимает все мыслимые и немыслимые усилия для того, чтобы не допустить сближения с Россией, потепления отношений. Они видят в этом угрозу для себя, пускаются во все тяжкие, обвиняя Россию в кибератаках, вмешательстве в выборы и во многом другом, даже не удосуживаясь, не пытаясь предъявить какие-то доказательства, свидетельства. Им важно, чтобы в информационном поле удерживалось негативное отношение к России», — заявила спикер Совфеда.

Вместе с тем, по её словам, в России понимают, что для налаживания российско-американских отношений необходимо «время и выдержка».

«Но у нас крепкие нервы, достаточно выдержки, и, главное, мы понимаем, что требуется время и спокойный диалог», — подчеркнула Матвиенко.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

Комментарии
7
Москва-Сити
На мой взгляд нужно просто перестать обращать на США внимание! А больше сконцентрироваться на себе на своей стране, народе! Бываю периодически в штатах, дек там о России или Китае в принципе не говорят даже по новостям... вся страна сосредоточена на себе, на своих внутренних вопросах!
Хватит нам жить чужой жизнью! Украиной, США и тп, собой нужно, собственным домом, двором, окружением и делать то, что мы можем улучшить
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Алексей
А много говорить и не нужно, можно просто повесить ярлык. Если будут много говорить, будут проколы, нестыковки тут и там, люди начнут думать. Просто вешают ярлык, а все прочие точки зрения цензурируются - готово!
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Дмитрий
Могут только наблюдать,предполагать,оценивать,прогнозировать,анализировать.
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