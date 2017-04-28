В Советске досрочно прекратили полномочия депутата от ЛДПР

Решение приняли на заседании окружного Совета депутатов. Как указано на сайте, Дикун не представил в срок сведения о доходах и собственности, а также об имуществе супруги и несовершеннолетнего ребёнка.

Полномочия депутата прекращены «в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства и утратой доверия».