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12:40 (мск), источник: Калининград.Ru

В Советске досрочно прекратили полномочия депутата от ЛДПР

В Советске депутаты досрочно прекратили полномочия народного избранника от ЛДПР Дмитрия Дикуна. Об этом сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Источник: Калининград.Ru

Решение приняли на заседании окружного Совета депутатов. Как указано на сайте, Дикун не представил в срок сведения о доходах и собственности, а также об имуществе супруги и несовершеннолетнего ребёнка.

Полномочия депутата прекращены «в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства и утратой доверия».

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