В Советске досрочно прекратили полномочия депутата от ЛДПР
В Советске депутаты досрочно прекратили полномочия народного избранника от ЛДПР Дмитрия Дикуна. Об этом сообщается на официальном сайте администрации городского округа.
В Советске депутаты досрочно прекратили полномочия народного избранника от ЛДПР Дмитрия Дикуна. Об этом сообщается на официальном сайте администрации городского округа.
Решение приняли на заседании окружного Совета депутатов. Как указано на сайте, Дикун не представил в срок сведения о доходах и собственности, а также об имуществе супруги и несовершеннолетнего ребёнка.
Полномочия депутата прекращены «в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства и утратой доверия».