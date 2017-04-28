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11:36 (мск), источник: 36on.ru

Воронежские депутаты ужесточили антитабачный закон

В четверг, 27 апреля, на заседании Воронежской областной Думы были приняты изменения в региональный закон «О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в Воронежской области».

По новым правилам будет запрещено курить в кладовках, кухнях и других вспомогательных помещениях коммунальных квартир и общежитий. Сторонник принятия таких поправок, депутат Облдумы, Владимир Нетёсов комментирует ситуацию так:

— Речь идет о кладовках, кухнях и других вспомогательных помещениях в коммунальных квартирах и общежитиях. Каждый решает сам — курить ему или нет. Но курить рядом с другими людьми, оказывать негативное влияние на их здоровье — недопустимо! Мы много сегодня говорим о необходимости формирования культуры здорового образа жизни. Принятый закон будет работать именно в этом направлении.

Обновленный законопроект вступит в силу через 10 дней после подписания губернатором.

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