Воронежские депутаты ужесточили антитабачный закон

По новым правилам будет запрещено курить в кладовках, кухнях и других вспомогательных помещениях коммунальных квартир и общежитий. Сторонник принятия таких поправок, депутат Облдумы, Владимир Нетёсов комментирует ситуацию так:

— Речь идет о кладовках, кухнях и других вспомогательных помещениях в коммунальных квартирах и общежитиях. Каждый решает сам — курить ему или нет. Но курить рядом с другими людьми, оказывать негативное влияние на их здоровье — недопустимо! Мы много сегодня говорим о необходимости формирования культуры здорового образа жизни. Принятый закон будет работать именно в этом направлении.

Обновленный законопроект вступит в силу через 10 дней после подписания губернатором.