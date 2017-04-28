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11:29 (мск), источник: Ежедневник.by

Бывший помощник Лукашенко стал послом в Сербии

Послом Беларуси в Сербии, а также в Черногории и Македонии по совместительству указом президента назначен Валерий Брылев.

Источник: Ежедневник.by

Указ о назначении Брылева Александр Лукашенко подписал 27 апреля.

Брылев с 2013 года занимал должность помощника президента, пишет TUT.BY. До этого он длительное время был послом Беларуси в Кыргызстане и Казахстане. Еще раньше занимал должность начальника управления двусторонних отношений со странами СНГ Министерства иностранных дел.

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