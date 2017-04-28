Путин поручил Медведеву принять меры для защиты персональных данных россиян

Главе кабмина надлежит обеспечить внесение изменений в федеральные законы, предусматривающих минимизацию состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на государственные информационные системы задач.

Также необходимо обеспечить обязательность учета и регистрации всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных в информационных системах, декларирование и согласование порядка обработки персональных данных с целями их обработки.

Поправки должны предусматривать хранение персональных данных в электронном виде в информационных системах по месту возникновения таких данных, а также определение межведомственного запроса как преимущественного способа получения в информационных системах сведений об объекте (субъекте).

Срок исполнения поручений — до 1 декабря 2017 года.