Путин поручил Медведеву принять меры для защиты персональных данных россиян
Главе правительства надлежит выполнить это поручение до декабря 2017 года.
Главе правительства надлежит выполнить это поручение до декабря 2017 года.
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил
Главе кабмина надлежит обеспечить внесение изменений в федеральные законы, предусматривающих минимизацию состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на государственные информационные системы задач.
Также необходимо обеспечить обязательность учета и регистрации всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных в информационных системах, декларирование и согласование порядка обработки персональных данных с целями их обработки.
Поправки должны предусматривать хранение персональных данных в электронном виде в информационных системах по месту возникновения таких данных, а также определение межведомственного запроса как преимущественного способа получения в информационных системах сведений об объекте (субъекте).
Срок исполнения поручений — до 1 декабря 2017 года.