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11:58 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил Медведеву принять меры для защиты персональных данных россиян

Главе правительства надлежит выполнить это поручение до декабря 2017 года.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву принять меры для защиты персональных данных россиян. Перечень поручений главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

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Главе кабмина надлежит обеспечить внесение изменений в федеральные законы, предусматривающих минимизацию состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на государственные информационные системы задач.

Также необходимо обеспечить обязательность учета и регистрации всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных в информационных системах, декларирование и согласование порядка обработки персональных данных с целями их обработки.

Поправки должны предусматривать хранение персональных данных в электронном виде в информационных системах по месту возникновения таких данных, а также определение межведомственного запроса как преимущественного способа получения в информационных системах сведений об объекте (субъекте).

Срок исполнения поручений — до 1 декабря 2017 года.

Комментарии
1
Дмитрий
Димон сейчас через планшет свой защитит))))орууу
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