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11:45 (мск), источник: Telegraf.com.ua

У Януковича конфисковали 1,5 млрд долларов

«Ощадбанк» приступил к исполнению решения суда о конфискации в бюджет Украины $1,5млрд средств команды Януковича.

Источник: Telegraf.com.ua

Государственный банк «АО «Ощадбанк» приступил к спецконфискации $1,5млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения согласно решению суда, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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«Руководство “Ощадбанка” приступило к исполнению решения суда о спецконфискации этих средств», — сообщили в пятницу утром агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе СНБО Украины.

В пресс-службе отметили, что в офис «Ощадбанка» с соответствующим определением суда приезжали генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов, они довели эту информацию к сведению руководства финучреждения. Агентство «Интерфакс-Украина» пока не располагает информацией о том, в рамках какого дела, в каком суде проходил процесс и когда и кем было вынесено соответствующее решение. Как сообщалось, Оболонский районный суд г. Киева вызвал В. Януковича на заседание 4 мая 2017 года в качестве обвиняемого по делу о государственной измене.

«Оболонский райсуд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10:00 4 мая 2017 года в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УК Украины», — говорится в документе.

28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).

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