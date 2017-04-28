У Януковича конфисковали 1,5 млрд долларов

Государственный банк «АО «Ощадбанк» приступил к спецконфискации $1,5млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения согласно решению суда, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Руководство “Ощадбанка” приступило к исполнению решения суда о спецконфискации этих средств», — сообщили в пятницу утром агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе СНБО Украины.

В пресс-службе отметили, что в офис «Ощадбанка» с соответствующим определением суда приезжали генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов, они довели эту информацию к сведению руководства финучреждения. Агентство «Интерфакс-Украина» пока не располагает информацией о том, в рамках какого дела, в каком суде проходил процесс и когда и кем было вынесено соответствующее решение. Как сообщалось, Оболонский районный суд г. Киева вызвал В. Януковича на заседание 4 мая 2017 года в качестве обвиняемого по делу о государственной измене.

«Оболонский райсуд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10:00 4 мая 2017 года в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УК Украины», — говорится в документе.