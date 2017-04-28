У Януковича конфисковали 1,5 млрд долларов
«Ощадбанк» приступил к исполнению решения суда о конфискации в бюджет Украины $1,5млрд средств команды Януковича.
«Ощадбанк» приступил к исполнению решения суда о конфискации в бюджет Украины $1,5млрд средств команды Януковича.
Государственный банк «АО «Ощадбанк» приступил к спецконфискации $1,5млрд
«Руководство “Ощадбанка” приступило к исполнению решения суда о спецконфискации этих средств», — сообщили в пятницу утром агентству «Интерфакс-Украина» в
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«Оболонский райсуд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10:00 4 мая 2017 года в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УК Украины», — говорится в документе.
28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что