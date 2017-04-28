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11:47 (мск), источник: Actualitati.md

Депутат ЛП Лилиан Карп выходит из состава парламентского большинства

Сегодня, 28 апреля, депутат Парламента РМ, либерал Лилиан Карп заявил в ходе брифинга, что выходит из состава парламентского большинства.

Источник: Actualitati.md

Он считает, что одномандатная избирательная система уничтожил либералов, как партию.

Кроме этого, депутат отметил, что парламентское большинство не нуждается больше в голосах либералов.

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