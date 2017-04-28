Депутат ЛП Лилиан Карп выходит из состава парламентского большинства
Сегодня, 28 апреля, депутат Парламента РМ, либерал Лилиан Карп заявил в ходе брифинга, что выходит из состава парламентского большинства.
Сегодня, 28 апреля, депутат Парламента РМ, либерал Лилиан Карп заявил в ходе брифинга, что выходит из состава парламентского большинства.
Он считает, что одномандатная избирательная система уничтожил либералов, как партию.
Кроме этого, депутат отметил, что парламентское большинство не нуждается больше в голосах либералов.