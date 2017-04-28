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12:35 (мск), источник: Om1.ru

Ткачук пойдет в Горсовет от «Единой России»

Глава организации «Оплот», в прошлом медиаменеджер заявился на праймериз.

Сегодня, 28 апреля, стало известно, что глава партии «Оплот», бывший глава медиахолдинга «Слово» Андрей Ткачук заявился на праймериз «Единой России».

Об этом сообщила пресс-секретарь омского отделения партии Оксана Кузнецова. По ее словам, сегодня оргкомитет должен утвердить его кандидатуру.

Ранее общественник говорил Om1.ru, что не исключает своего участия в праймериз ЕР, несмотря на отсутствие партийной принадлежности.

Напомним, что партийный статус не является обязательным условием для участия во праймериз «Единой России».

Добавим, что в прошлом году Андрей Ткачук громко отозвал свои документы с внутрипартийных выборов в Заксобрание. Причиной, по неофициальным данным, стал конфликт с тогдашним лидером омского отделения ЕР Александром Артемовым.

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