Ткачук пойдет в Горсовет от «Единой России»
Глава организации «Оплот», в прошлом медиаменеджер заявился на праймериз.
Глава организации «Оплот», в прошлом медиаменеджер заявился на праймериз.
Сегодня, 28 апреля, стало известно, что глава партии «Оплот», бывший глава медиахолдинга «Слово» Андрей Ткачук заявился на праймериз «Единой России».
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Ранее общественник говорил Om1.ru, что не исключает своего участия в праймериз ЕР, несмотря на отсутствие партийной принадлежности.
Напомним, что партийный статус не является обязательным условием для участия во праймериз «Единой России».
Добавим, что в прошлом году Андрей Ткачук громко отозвал свои документы с внутрипартийных выборов в Заксобрание. Причиной, по неофициальным данным, стал конфликт с тогдашним лидером омского отделения ЕР Александром Артемовым.