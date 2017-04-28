Украина и Польша достигли прогресса во взаимном примирении и установлении исторической правды, — Порошенко

«На протяжении последних десятилетий украинцы и поляки достигли значительного прогресса в процессе взаимного примирения, установления исторической правды. Мы научились достойно чтить невинных жертв братоубийственных конфликтов, сценарии которых очень часто навязывали нам тоталитарные нацистский и коммунистический режимы», — отметил президент.

Украина и Польша достигли значительного прогресса в процессе взаимного примирения и установления исторической правды. Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю 70-летия операции «Висла», опубликованном на сайте главы государства.

Порошенко отметил, что общий долг украинцев и поляков — сделать все, чтобы подобное зло больше никогда не повторилось.

«Пусть память о трагических страницах прошлого и чествование невинно обиженных еще больше объединяют украинский и польский народы в дружбе и братстве, добавляют стимул к дальнейшим решительным действиям для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша в объединенной Европе», — говорится в обращении.

Напомним, сегодня, 28 апреля, исполняется 70 лет с начала акции «Висла» — военно-политической операции польской коммунистической власти, которая заключалась в депортации всего украинского населения из юго-восточных регионов Польши (Лемковщина, Холмщина, Надсянье и Подляшье) в ее северо-западные земли.

Отметим, вчера, 27 апреля, в Польше вблизи Перемышля демонтировали памятник воинам УПА. В МИД Украины происшедшее расценили как «откровенную провокацию накануне чествования 70-й годовщины преступной акции «Висла» с целью отвлечения внимания от этой даты. В ближайшее время в Варшаве проведут консультации по сохранению и опеке над памятниками, и увековечению мест захоронений.