Что грозит Киринчуку: прокуроры готовят обвинения главе Минтранспорта

«Сейчас проводятся следственные мероприятия — задержанные допрашиваются, им выдвигаются обвинения. Скорее всего к 12.00 мы зарегистрируем ходатайство, которое, возможно, будет рассмотрено во второй половине дня», — сказал Морарь.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией проводят допросы задержанных по делу о нарушениях при распределении денег из европейских фондов. Речь идет о министре транспорта и дорожной инфраструктуры Юрие Киринчуке, руководителе Госадминистрации автомобильных дорог Вячеславе Телемане, а также двух экономических агентах. Глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь рассказал Sputnik о том, какие действия предпринимают следственные органы.

По его словам, на данный момент прокуроры проводят следственные мероприятия, по результатам которых будет принято решение о мере и сроках пресечения — домашний или предварительный арест в изоляторе, а также — на сколько дней.

По данным следствия, министр транспорта вместе с указанным сообщниками оказывал давление на компанию-победителя в тендере, финансируемого Европейским банком реконструкции и развития в целях передать часть работ приближенным экономическим агентам.

«На протяжении 2016−2017 годов министр и глава Госадминистрации автомобильных дорог препятствовали экономическому агенту-победителю, отказывая заверять ряд документов на выполнение работ, заставляя его заключить дополнительные соглашения с приближенными чиновникам фирмами», — отметили в НАЦ.

Как сообщили в ведомстве, в результате прослушивания телефонов установлено, что на пострадавшую сторону оказывалось давление, компании угрожали расторжением контракта, а также включением ее в «черный список».

При этом, как отметили в антикоррупционном центре, в феврале 2017 года состоялась встреча министра, главы Госадминистрации автомобильных дорог, руководителей двух компаний, приближенных чиновникам, с экономическим агентом-победителем. Последний был вынужден подписать документы о передаче 50% работ фирмам, которые были связаны с госслужащими. Речь идет о примерно 9 миллионах евро. Позже они потребовали передать им еще 5%.

«Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 326 Уголовного кодекса Республики Молдова “Пассивная коррупция”… Если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы со штрафом в размере 8000−10000 условных единиц и с лишением права занимать определенные должности в течение 10−15 лет», — отметили в НАЦ.