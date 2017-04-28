В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи
СТРАСБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Профильная комиссия ПАСЕ приступила к работе над поправками в регламент Ассамблеи по введению процедуры отстранения спикера от должности, сообщил РИА Новости
СТРАСБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Профильная комиссия ПАСЕ приступила к работе над поправками в регламент Ассамблеи по введению процедуры отстранения спикера от должности, сообщил РИА Новости
«Это процедура, которая не изменяется, процедура рассматривается, согласно порядку, может быть и ускоренной в связи с проблемой, которая существует», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какова процедура принятия поправок в регламент и когда они будут приняты.
Украинский депутат указал, что голосование по вопросу внесения изменений в регламент может состояться на пленарном заседании.
«Я думаю, это будет голосование на пленарном», — сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, может ли это пройти на июньской сессии, Логвинский ответил «да».
Он добавил, что ПАСЕ ждёт заявления от председателя Педро Аграмунта и готова собраться ради этого в любой момент.
Запуск процедуры разработки поправок об импичменте подтвердил и глава украинской делегации Владимир Арьев.
Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту в понедельник — на открытии работы Ассамблеи.
Во вторник в Ассамблее состоялись парламентские слушания, на которых главе ПАСЕ были заданы вопросы по его поездке. В ходе выступления он сообщил, что сделает заявление по своему статусу в пятницу. После этого он покинул ПАСЕ и больше не появлялся на заседаниях Ассамблеи.