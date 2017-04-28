В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи

«Это процедура, которая не изменяется, процедура рассматривается, согласно порядку, может быть и ускоренной в связи с проблемой, которая существует», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какова процедура принятия поправок в регламент и когда они будут приняты.

Глава комитета ПАСЕ не знает о механизме внесения поправок об импичменте

Украинский депутат указал, что голосование по вопросу внесения изменений в регламент может состояться на пленарном заседании.

«Я думаю, это будет голосование на пленарном», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, может ли это пройти на июньской сессии, Логвинский ответил «да».

Он добавил, что ПАСЕ ждёт заявления от председателя Педро Аграмунта и готова собраться ради этого в любой момент.

Запуск процедуры разработки поправок об импичменте подтвердил и глава украинской делегации Владимир Арьев.

Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту в понедельник — на открытии работы Ассамблеи.