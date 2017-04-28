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12:38 (мск), источник: РИА Новости

В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи

СТРАСБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Профильная комиссия ПАСЕ приступила к работе над поправками в регламент Ассамблеи по введению процедуры отстранения спикера от должности, сообщил РИА Новости вице-спикер Ассамблеи Георгий Логвинский.

Источник: AFP 2017

«Это процедура, которая не изменяется, процедура рассматривается, согласно порядку, может быть и ускоренной в связи с проблемой, которая существует», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какова процедура принятия поправок в регламент и когда они будут приняты.

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Украинский депутат указал, что голосование по вопросу внесения изменений в регламент может состояться на пленарном заседании.

«Я думаю, это будет голосование на пленарном», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, может ли это пройти на июньской сессии, Логвинский ответил «да».

Он добавил, что ПАСЕ ждёт заявления от председателя Педро Аграмунта и готова собраться ради этого в любой момент.

Запуск процедуры разработки поправок об импичменте подтвердил и глава украинской делегации Владимир Арьев.

Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту в понедельник — на открытии работы Ассамблеи.

Поводом стало недовольство депутатов поездкой главы ПАСЕ в Сирию. Сам Аграмунт назвал эту поездку ошибкой

Во вторник в Ассамблее состоялись парламентские слушания, на которых главе ПАСЕ были заданы вопросы по его поездке. В ходе выступления он сообщил, что сделает заявление по своему статусу в пятницу. После этого он покинул ПАСЕ и больше не появлялся на заседаниях Ассамблеи.

Комментарии
25
Оксана Поддубная
Рассказывать правду в Европе о поездке в Сирию оказывается чревато последствиями. Сейчас мой милый АБ пригвоздит к позорному столбу этого Аграмунта, чтобы знал, как шагать не в ногу!
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Профессор
Неотвратимость наказания за поездки "не туда, куда надо" является высшим проявлением демократии, то есть свободы слова, свободы воли и вероисповедания!)))))))))
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Профессор
Во-во! Давно пора ликвидировать это кубло кремлепутов! Где там Арсений Яценюк? Вот кто достоин! )))))))
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