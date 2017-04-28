Азов получил звание «Город воинской доблести»
Азов стал первым на Дону «Городом воинской доблести». Закон о почетных званиях населенных пунктов Ростовской области региональное правительство приняло в этом году.
Азов стал первым на Дону «Городом воинской доблести». Закон о почетных званиях населенных пунктов Ростовской области региональное правительство приняло в этом году.
Звания «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести» присваиваются населенным пунктам, где защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм.
За почти тысячелетнюю историю, старейший город Ростовской области Азов не раз становился местом сражений и подвигов русских воинов.