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12:55 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Азов получил звание «Город воинской доблести»

Азов стал первым на Дону «Городом воинской доблести». Закон о почетных званиях населенных пунктов Ростовской области региональное правительство приняло в этом году.

Звания «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести» присваиваются населенным пунктам, где защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм.

За почти тысячелетнюю историю, старейший город Ростовской области Азов не раз становился местом сражений и подвигов русских воинов.

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