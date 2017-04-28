Алиханов поручил ввести наказание для водителей, которые выезжают на пляжи

— Требуется методическая помощь для создания либо местного правила, либо изменение в закон, которое запрещает выезд на пляж, — обратился к правительству и.о. главы администрации Балтийска Сергей Мельников.

По словам чиновника, сейчас на водителей невозможно повлиять. Эту информацию подтвердили представители ГИБДД, которые сообщили, что в настоящий момент за такой вид нарушения ответственность не предусматривается.