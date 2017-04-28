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12:53 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов поручил ввести наказание для водителей, которые выезжают на пляжи

Врио губернатора Антон Алиханов поручил ввести наказание для водителей, которые выезжают на автомобилях на пляжи области. Об этом чиновник заявил во время оперативного совещания в правительстве в пятницу, 28 апреля.

Источник: Калининград.Ru

— Требуется методическая помощь для создания либо местного правила, либо изменение в закон, которое запрещает выезд на пляж, — обратился к правительству и.о. главы администрации Балтийска Сергей Мельников.

По словам чиновника, сейчас на водителей невозможно повлиять. Эту информацию подтвердили представители ГИБДД, которые сообщили, что в настоящий момент за такой вид нарушения ответственность не предусматривается.

«Я не знал, что у нас нет никакой ответственности. Знаки везде не поставишь, на каких-нибудь тяжёлых машинах вполне можно будет проехать. Давайте поручение, посмотрим, какие поправки в административный кодекс нужны», — заявил Алиханов.

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