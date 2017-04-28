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12:43 (мск), источник: Nur.kz

Асет Исекешев взялся за нарушения в работе столичных автобусов

Аким проверил работу общественного транспорта.

Источник: Nur.kz

Аким Астаны Асет Исекешев проверил работу общественного транспорта, рассказал о жалобах горожан и поручил ответственным разобраться с проблемами, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аакимата.

Первым делом градоначальник посетил столичный Центр диспетчеризации транспорта, который следит за выходом автобусов, за выполнением расписания и за следованием автобусов по утвержденному маршруту.

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Аким озвучил работникам центра вопросы и проблемы, поднимаемые жителями Астаны, в отношении работы городских автобусов.

Также главе столицы показали работу контакт-центра транспорта столицы, в котором работают 35 человек.

Исекешев посетил Центр квалификации специалистов транспорта, где его ознакомили с подготовкой водителей. Здесь с начала года прошли обучение более 500 человек. Курс обучения проходят и сотрудники органов внутренних дел.

Следом аким приехал в городской автопарк № 1, где провел рабочее совещание с руководством предприятия, главой Аstana LRT и руководителем управления общественного транспорта и сотрудниками полицейской службы.

Градоначальник поручил немедленно обеспечить поставку новых автобусов, чтобы заменить старый транспорт на новый.

На данный момент в городские автопарки поступило 28 автобусов. Всего до 1 июня 2017 года в Астану должны прибыть 380 новых комфортабельных автобусов.

«Удобство и комфорт жителей — главный приоритет общественного транспорта. Поэтому поручаю немедленно исправить работу кондиционеров в автобусах. Такие технические неполадки не должны быть», — сказал Исекешев.

Также аким отметил, что многие жители жалуются, что им продают билеты с нарушениями (половинки). В связи с чем он поручил разобраться с этой ситуации и наказать нарушителей.

По итогам объезда Асет Исекешев дал несколько поручений по улучшению работ общественного транспорта и реализации поставленных задач.

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