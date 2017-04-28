Глава комитета ПАСЕ не знает о механизме внесения поправок об импичменте

О том, что профильная комиссия приступила к работе над поправками об импичменте, сообщил РИА Новости вице-спикер Ассамблеи Георгий Логвинский.

«Я пока не знаю», — сказала Мори, отвечая на вопрос, какова процедура внесения изменений в регламент по процедуре импичмента.

Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия председателю ПАСЕ Педро Аграмунту в понедельник — на открытии сессии Ассамблеи. Поводом стало недовольство депутатов поездкой главы ПАСЕ в Сирию. Сам Аграмунт назвал эту поездку ошибкой.

Во вторник в Ассамблее состоялись парламентские слушания, на которых главе ПАСЕ были заданы вопросы по его поездке. В ходе выступления он сообщил, что сделает заявление по своему статусу в пятницу. После этого он покинул ПАСЕ и больше не появлялся на заседаниях Ассамблеи.

В аппарате Ассамблеи РИА Новости пояснили, что процедуры вотума недоверия в ПАСЕ нет, а решение об отставке может принимать только сам глава ПАСЕ добровольно. Соответственно, пока Аграмунт не заявил о своей отставке, он формально остаётся глава Ассамблеи.

При этом уставной орган ПАСЕ — Бюро в пятницу постановил, что Аграмунт не может делать заявления и участвовать в поездках от лица ПАСЕ.