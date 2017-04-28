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12:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников обсудил с депутатами Госдумы порядок формирования региональных тарифов

Врио губернатора края Максим Решетников провел вторую встречу с депутатами Государственной думы от Пермского края.

На встрече обсуждались возможные поправки в законопроекты, которые касаются экономической сферы, оценки стоимости земельных участков сельхозназначения, а также формирования тарифов в регионе.

Депутаты госдумы Дмитрий Сазонов и Игорь Шубин отметили, что в ходе встречи были озвучены инициативы, которые депутаты готовы вносить и обсуждать в Госдуме. Игорь Шубин считает, что начинает появляться новый формат общения с депутатами госдумы.

«Максим Решетников рассказывает о результатах встреч в Москве, важных докладах, это удобно, и понятно, куда двигаться дальше. В следующий раз, через месяц, мы обсудим, как развивается ситуация со связью в крае и со строительством поликлиники в Ленинском районе Перми», — прокомментировал он.

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