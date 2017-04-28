Департамент транспорта и автодорог Воронежской области возглавит Максим Оськин
Пока чиновник руководит управлением дорожного хозяйства мэрии.
Пока чиновник руководит управлением дорожного хозяйства мэрии.
Новым руководителем департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области станет Максим Оськин, сообщил
Максим Оськин сменит на посту главного дорожника Александра Дементьева, который уволился по собственному желанию.
Увольнению Дементьева предшествовала неоднократная критика Алексеем Гордеевым организации дорожных работ в Воронеже. Глава региона назвал некачественными проработку проекта реконструкции развязки на пересечении улиц
Максим Оськин родился 2 ноября 1979 года в Воронеже. В 2001 году окончил Воронежский военный авиационный инженерный институт по специальности «автомобильные дороги и аэродромы», в 2007 году — Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция».
С августа 1996 года по июнь 2006 года служил в Вооруженных Силах РФ, был командиром
С июля 2009 по февраль 2013 занимал должность советника отдела мониторинга строительного комплекса, замначальника отдела мониторинга строительного комплекса регионального департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области. С февраля 2013-го и по август 2014-го был заместителем руководителя и руководителем казенного учреждения области «Территориальное дорожное агентство».
Управления дорожного хозяйства мэрии Максим Оськин возглавил в августе 2014 года.