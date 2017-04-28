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13:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Департамент транспорта и автодорог Воронежской области возглавит Максим Оськин

Пока чиновник руководит управлением дорожного хозяйства мэрии.

Источник: РИА "Воронеж"

Новым руководителем департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области станет Максим Оськин, сообщил пресс-центр облправтельства со ссылкой на указ губернатора Алексея Гордеева. Чиновник займет новую должность со вторника, 2 мая. Пока же Оськин возглавляет управление дорожного хозяйства городской администрации.

Максим Оськин сменит на посту главного дорожника Александра Дементьева, который уволился по собственному желанию.

Увольнению Дементьева предшествовала неоднократная критика Алексеем Гордеевым организации дорожных работ в Воронеже. Глава региона назвал некачественными проработку проекта реконструкции развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко — 9 Января — Героев Сибиряков и схему организации движения в объезд перекрытого участка. После этого Гордеев раскритиковал организацию дорожного ремонта в Воронеже. По словам главы региона, дорожники работают без учета часа пик, из-за чего в городе образуются многокилометровые заторы. Справка РИА «Воронеж».

Максим Оськин родился 2 ноября 1979 года в Воронеже. В 2001 году окончил Воронежский военный авиационный инженерный институт по специальности «автомобильные дороги и аэродромы», в 2007 году — Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция».

С августа 1996 года по июнь 2006 года служил в Вооруженных Силах РФ, был командиром дорожно-эксплуатационного взвода, капитаном запаса. После этого год работал экспертом по строительству ООО «СОЭКС-Воронеж» Торгово-промышленной палаты Воронежской области; с 2007 по 2009 годы — главным специалистом отдела реализации программы строительства доступного жилья, ведущим консультантом того же отдела в главном управлении строительной политики Воронежской области.

С июля 2009 по февраль 2013 занимал должность советника отдела мониторинга строительного комплекса, замначальника отдела мониторинга строительного комплекса регионального департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области. С февраля 2013-го и по август 2014-го был заместителем руководителя и руководителем казенного учреждения области «Территориальное дорожное агентство».

Управления дорожного хозяйства мэрии Максим Оськин возглавил в августе 2014 года.

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