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13:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко сообщил, на что пойдут конфискованные $1,5 млрд

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Конфискованные у экс-президента Виктора Януковича и его окружения средства пойдут в первую очередь на укрепление украинской армии, заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом Порошенко сообщил в пятницу во время посещения Главного центра связи, автоматизации и защиты информации Государственной пограничной службы Украины.

Источник: "РИА Новости" Украина

По информации пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны, решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения, вступило в законную силу в пятницу, 28 апреля.

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«Я обратился к правительству и парламенту с тем, чтобы парламент принял соответствующие изменения в госбюджет, и первым приоритетом использования этих денег будет восстановление боеспособности украинского войска, ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Государственной пограничной службы и Нацполиции», — приводит слова президента УНИАН.

«Эти деньги должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, новейших дронов. Очень важно, чтобы мы начали строительство общежитий для контрактников и военных гостиниц для офицеров на территории каждой бригады», — добавил Порошенко.

Напомним, 14 сентября минувшего года Кабинет министров направил на рассмотрение в Раду законопроект о спецконфискации, принятие которого позволило бы конфисковать в госбюджет арестованные на счетах в «Ощадбанке» 1,5 млрд долл., которые принадлежали чиновникам времен Януковича. Однако закон так и не был принят.

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