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13:30 (мск), источник: Om1.ru

Депутат Заксобрания Омской области Кокорин внезапно заявился на праймериз в Горсовет

Известны возможные причины такого неожиданного решения.

Сегодня, 28 апреля, появилась информация, что действующий депутат Заксобрания Омской области Валерий Кокорин, выигравший в прошлом году выборы, теперь идет на праймериз в Горсовет.

Причина такого внезапного решения неясна, тем более что сам политик это никак не комментирует.

Но, по неофициальным данным, парламентарием может двигать намерение разыграть политическую комбинацию по внедрению «своего» человека. в Горсовет. Валерий Кокорин может выиграть выборы, благодаря своей популярности в Кировском округе, и подарить свое место кому-то другому. Например, своему доверенному лицу, юристу Анатолию Канунникову.

Источники портала Om1.ru называют и другую возможную причину желания участвовать в предвыборной гонке: парламентарий может пойти «паровозом» в Горсовет от «Единой России» на его избирательном округе.

Напомним, что Валерия Кокорина на выборах в 2016 году в Заксобрание «завернул» региональный избирком, ссылаясь на недостатки в сборе подписей. Однако потом политик отстоял свое право на участие в выборах в Верховном суде и стал депутатом.

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