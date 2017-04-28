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13:16 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ взял под свой контроль вопрос начисления трудового стажа, пенсий и пособий для граждан Молдовы, находящихся на территории РФ

Сегодня, 28 апреля, Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным. Темой беседы стал широкий круг вопросов внутренней и внешней политики, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

—  Обсудили в деталях мой предстоящий визит в Москву 8 10 мая, в том числе моё участие в Параде Победы 9 Мая на Красной площади. Также обговорили детали встреч с руководством России, — прокомментировал встречу глава государства.

Кроме этого, стороны отдельно рассмотрели продвижение в вопросе приднестровского урегулирования, в частности, шаги, предпринимаемые партнёрами по переговорам, включая Россию. В рамках дискуссии затронули вопрос возможности возобновления поставок электроэнергии с Кучурганской ГРЭС для молдавских потребителей.

— Среди тем обсуждения было и подписание договора о социальных гарантиях для граждан Молдовы, находящихся на территории Российской Федерации, и для граждан России, находящихся на территории Молдовы. В частности, этот договор касается начисления трудового стажа, пенсий и пособий для граждан Молдовы, находящихся на территории Российской Федерации. Учитывая, что 2/3 наших зарубежных соотечественников находятся на территории России, этот вопрос необходимо решить как можно скорее. Этот договор был разработан ещё 3 года назад, но никаких продвижений в его реализации не было. Взял данное направление под свой контроль. Уверен что скоро сможем подписать данное соглашение, — подытожил Президент РМ.

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