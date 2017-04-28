Киртоакэ: Моя компетентность не подвергается ни малейшему сомнению

— На мой взгляд, все свои обязанности я выполняю добросовестно и с максимальной пользой. Моя компетентность не подвергается ни малейшему сомнению. Тот факт, что против меня хотят организовать референдум, очень незначителен, потому что за последние 8 лет, эта тема поднималась довольно часто, но ничего не было. Меня сейчас больше всего интересуют последние события, которые происходят в примэрии — заявил Киртоакэ.

Напомним, что Апелляционная палата рассмотрела вопрос по Референдуму от отставке генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ и дала позитивный ответ.

Вопрос, который будет поставлен на референдуме, звучит следующим образом: Поддерживаете ли Вы отставку генерального примара муниципия Кишинэу? На сбор подписей инициативной группе дали 60 дней.

Я надеюсь, что инстанция сделает все возможное, чтобы время управления Киртоакэ подошло к завершению. В тот период времени, пока осуществлялось некомпетентное управление городом, был нанесен огромный ущерб, ситуацию необходимо экстренно исправлять- заявлял ранее председатель фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева Ион Чебан.