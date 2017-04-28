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13:09 (мск), источник: УНИАН

Порошенко заявил о неопровержимых доказательствах против Януковича на предстоящем суде

Заочный суд над Януковичем начинается 4 мая, напомнил президент.

Источник: УНИАН

4 мая в Украине должен начаться заочный суд над экс-президентом Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

«4 мая, как мне доложил генеральный прокурор, мы начинаем пусть заочное, но судебное заседание против бывшего президента Януковича по обвинениям в государственной измене», — сказал он.

«Обвинение доказано следствием, экспертизами, неопровержимыми и безоговорочными доводами — и это тоже шаг по восстановлению справедливости», — заявил Порошенко.

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