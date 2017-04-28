Порошенко заявил о неопровержимых доказательствах против Януковича на предстоящем суде
Заочный суд над Януковичем начинается 4 мая, напомнил президент.
Заочный суд над Януковичем начинается 4 мая, напомнил президент.
4 мая в Украине должен начаться заочный суд над
Об этом сообщил президент Петр Порошенко.
«4 мая, как мне доложил генеральный прокурор, мы начинаем пусть заочное, но судебное заседание против бывшего президента Януковича по обвинениям в государственной измене», — сказал он.
«Обвинение доказано следствием, экспертизами, неопровержимыми и безоговорочными доводами — и это тоже шаг по восстановлению справедливости», — заявил Порошенко.