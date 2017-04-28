В Турции заявили, что договорились с Россией о покупке C-400

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 3 мая могут обсудить вопрос поставок Анкаре С-400.

«Мы принципиально договорились с Россией по покупке C-400. Ведутся переговоры по совместному производству и цене. Мы хотели купить системы ПРО НАТО, но, к сожалению, они не вошли в наше положение», — заявил Чавушоглу в интервью газете Haberturk.

Ранее представители российских и турецких властей неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Турция готова закупить С-400 в случае предоставления Россией кредита, переговоры о котором ведутся в настоящее время с российским Минфином.

Как заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.