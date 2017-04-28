Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Соглашение России и ЮАР на $76 млрд заблокировали
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Последний барьер для «Спартака»
Шарапова: После паузы лучше понимаю, на что способно моё тело
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
15Роботы в Пальмире
13:39 (мск), источник: РИА Новости

В Турции заявили, что договорились с Россией о покупке C-400

АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Москва и Анкара достигли принципиальной договоренности о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, идут переговоры о цене, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Источник: РИА Новости

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 3 мая могут обсудить вопрос поставок Анкаре С-400.

Читайте также
Анкара рассматривает закупку российских С-400

«Мы принципиально договорились с Россией по покупке C-400. Ведутся переговоры по совместному производству и цене. Мы хотели купить системы ПРО НАТО, но, к сожалению, они не вошли в наше положение», — заявил Чавушоглу в интервью газете Haberturk.

Ранее представители российских и турецких властей неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Турция готова закупить С-400 в случае предоставления Россией кредита, переговоры о котором ведутся в настоящее время с российским Минфином.

Как заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
А Турция останется членом НАТО?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Москва 'осадила' американских военных
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
В Совете Федерации оценили действия Трампа в отношении РФ
В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Вместо «Йети»: эксклюзивный тест нового кроссовера Skoda Karoq появился внезапно. Замену Yeti ждали, но не так сразу — без прелюдий. Пара шпионских фото/видео не в счет. Раз не было точной информации, поползли слухи. А что оказалось правдой?
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь