Спецдокладчик ООН оценил ущерб стран от санкций против России

Устрицы, тракторы и туры по Якутии: как работает импортозамещение в РФ

«Потери стран, которые ввели санкции, составляют более 100 млрд долларов. Если к этому добавить те потери, которые понесла Россия в результате санкций, весьма приближенная оценка, которую можно было бы применить, сводится к тому, что Россия потеряла 1% ВВП», — заявил Джазаири на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса».

«При расчете общая сумма потерь РФ оценивается в 52−55 млрд долларов. Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис», — сказал он.

Докладчик отметил, что потерянными средствами обеих сторон можно было бы распорядиться лучше.