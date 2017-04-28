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13:56 (мск), источник: Интерфакс

Спецдокладчик ООН оценил ущерб стран от санкций против России

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Финансовые потери стран, вводивших антироссийские санкции, примерно в два раза превышают потери России от этих мер. Такие данные представил спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

Источник: Reuters
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«Потери стран, которые ввели санкции, составляют более 100 млрд долларов. Если к этому добавить те потери, которые понесла Россия в результате санкций, весьма приближенная оценка, которую можно было бы применить, сводится к тому, что Россия потеряла 1% ВВП», — заявил Джазаири на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса».

«При расчете общая сумма потерь РФ оценивается в 52−55 млрд долларов. Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис», — сказал он.

Докладчик отметил, что потерянными средствами обеих сторон можно было бы распорядиться лучше.

100 млрд плюс 52−55 млрд — это примерно 150 млрд долларов США, это в три раза превышает ВВП Эфиопии, нельзя ли найти лучшее применение этим деньгам?
Идрис Джазаири
Комментарии
16
Алексей
США неплохо нагрелись на евролохах.
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Maksim N.
а че толку, пока кризис не наступит, они и не вспомнят про эти санкции
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валера малютин
параноик???? "содержанки......кругом они содержанки"......вышиванку постирай, пахнет испугом
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