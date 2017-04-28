Украинские военные сбили беспилотник, пролетавший над территорией части

Сегодня, 28 апреля, около 11:40 над административно-хозяйственной территории одной из воинских частей был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Суточный наряд сбил его с использованием стрелкового оружия. Также задержаны три человека, которые управляли дроном. Задержанных передали представителям Национальной полиции.

Украинские военные сбили беспилотник, пролетавший над территорией одной из воинских частей ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

Начальник Генештаба Виктор Муженко принял решение о поощрении военнослужащих, проявивших бдительность во время несения службы в суточном наряде.

Генштаб предостерег от провокационных действий рядом с военными частями, объяснив, что военнослужащие имеют право применять оружие во время несения службы.

«Любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица — задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины», — отметили в Генштабе.

Напомним, вчера в Одессе на аэродроме задержали двух студентов с видеокамерой для квадрокоптера. Также недавно журналистов телеканала ZIK задержали за то, что они снимали с помощью квадрокоптера режимный объект ВСУ.