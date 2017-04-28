Украинские военные сбили беспилотник, пролетавший над территорией части

Украинские военные сбили беспилотник, пролетавший над территорией одной из воинских частей ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.
Сегодня, 28 апреля, около 11:40 над административно-хозяйственной территории одной из воинских частей был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Суточный наряд сбил его с использованием стрелкового оружия. Также задержаны три человека, которые управляли дроном. Задержанных передали представителям Национальной полиции.
Начальник Генештаба Виктор Муженко принял решение о поощрении военнослужащих, проявивших бдительность во время несения службы в суточном наряде.
Генштаб предостерег от провокационных действий рядом с военными частями, объяснив, что военнослужащие имеют право применять оружие во время несения службы.
«Любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица — задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины», — отметили в Генштабе.
Напомним, вчера в Одессе на аэродроме задержали двух студентов с видеокамерой для квадрокоптера. Также недавно журналистов телеканала ZIK задержали за то, что они снимали с помощью квадрокоптера режимный объект ВСУ.