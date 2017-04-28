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14:01 (мск), источник: РИА Крым

В Керчи избрали нового главу администрации

КЕРЧЬ, 28 апр — РИА Новости (Крым). Керченский горсовет избрал главой администрации города Сергея Бороздина. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В пресс-службе отметили, что перед керченскими депутатами выступили оба претендента, отобранные конкурсной комиссией. «Ввиду самоотвода одного из них (Николая Зотова, уроженец города Иваново — ред.) главой администрации был избран Сергей Бороздин, кандидатуру которого подавляющим большинством голосов поддержал депутатский корпус», — рассказали в горсовете.

Сергей Бороздин родился в Керчи в 1975 году. В 1997 году окончил Керченский морской технологический институт по специальности «инженер-механик». С 31 марта 2017 года занимал должность первого заместителя главы администрации Керчи.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), предыдущий глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев принял решение уйти в отставку в связи с проблемами со здоровьем. Горсовет досрочно прекратил его полномочия 5 апреля. Обязанности главы администрации были возложены на недавно назначенного первого замглавы горадминистрации Сергея Бороздина.

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