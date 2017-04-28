В Керчи избрали нового главу администрации
КЕРЧЬ, 28 апр — РИА Новости (Крым). Керченский горсовет избрал главой администрации города Сергея Бороздина. Об этом сообщает
КЕРЧЬ, 28 апр — РИА Новости (Крым). Керченский горсовет избрал главой администрации города Сергея Бороздина. Об этом сообщает
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Сергей Бороздин родился в Керчи в 1975 году. В 1997 году окончил Керченский морской технологический институт по специальности «инженер-механик». С 31 марта 2017 года занимал должность первого заместителя главы администрации Керчи.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), предыдущий глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев принял решение уйти в отставку в связи с проблемами со здоровьем. Горсовет досрочно прекратил его полномочия 5 апреля. Обязанности главы администрации были возложены на недавно назначенного первого замглавы горадминистрации Сергея Бороздина.