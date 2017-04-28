Александр Плаксин назначен и.о. руководителя УФАС
Как сообщили «Ъ» в УФАС по Пермскому краю, и.о. руководителя управления с сегодняшнего дня назначен Александр Плаксин, ранее работавший в должности замруководителя.
Как сообщили «Ъ» в УФАС по Пермскому краю, и.о. руководителя управления с сегодняшнего дня назначен Александр Плаксин, ранее работавший в должности замруководителя.
Напомним, что предыдущий руководитель УФАС по Пермскому краю Антон Удальев с 28 апреля перешел на работу в краевое правительство в должности