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14:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Александр Плаксин назначен и.о. руководителя УФАС

Как сообщили «Ъ» в УФАС по Пермскому краю, и.о. руководителя управления с сегодняшнего дня назначен Александр Плаксин, ранее работавший в должности замруководителя.

Напомним, что предыдущий руководитель УФАС по Пермскому краю Антон Удальев с 28 апреля перешел на работу в краевое правительство в должности вице-премьера.

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