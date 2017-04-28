Южный Урал будет сотрудничать с Кореей

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора, взаимный интерес для сторон могут представлять природосберегающие проекты, создание фармацевтических предприятий, сборочных производств уборочной техники и автомобилей.

«Я также приглашаю бизнес принять участие в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году», — заявил Дубровский. Стороны обсудили возможность реализации корейской концепции «умного города» в регионе и пришли к выводу, что это особенно актуально в Год экологии.

Взамен Челябинская область может поставлять в Корею птицу, свинину, зерновые и бобовые культуры и макаронные изделия.