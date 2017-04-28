Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
8 простых упражнений против боли в шее
Германия объяснила визит Меркель в Сочи
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби
Шарапова: После паузы лучше понимаю, на что способно моё тело
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
9Юбилей Корейской народной армии
14:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Южный Урал будет сотрудничать с Кореей

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля, РИА ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил с послом Кореи Пак Ро Бёк взаимовыгодное сотрудничество.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора, взаимный интерес для сторон могут представлять природосберегающие проекты, создание фармацевтических предприятий, сборочных производств уборочной техники и автомобилей.

«Я также приглашаю бизнес принять участие в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году», — заявил Дубровский. Стороны обсудили возможность реализации корейской концепции «умного города» в регионе и пришли к выводу, что это особенно актуально в Год экологии.

Взамен Челябинская область может поставлять в Корею птицу, свинину, зерновые и бобовые культуры и макаронные изделия.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно Борис Дубровский встретился с делегацией дипломатов из Венгрии. Губернатор предложил гостям поучаствовать в строительстве конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Огонь уничтожил 17 домов в иркутском селе. Всех жителей эвакуируют
Спецдокладчик ООН оценил ущерб стран от санкций против России
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные россиян
Чавушоглу сообщил, что РФ и Турция договорились о поставке С-400
В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи
Банк России снизил ключевую ставку
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби «Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере (фото) В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь