Южный Урал будет сотрудничать с Кореей
ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля, РИА ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил с послом Кореи Пак Ро Бёк взаимовыгодное сотрудничество.
ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля, РИА ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил с послом Кореи Пак Ро Бёк взаимовыгодное сотрудничество.
Как сообщили «ФедералПресс» в
«Я также приглашаю бизнес принять участие в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году», — заявил Дубровский. Стороны обсудили возможность реализации корейской концепции «умного города» в регионе и пришли к выводу, что это особенно актуально в Год экологии.
Взамен Челябинская область может поставлять в Корею птицу, свинину, зерновые и бобовые культуры и макаронные изделия.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно Борис Дубровский встретился с делегацией дипломатов из Венгрии. Губернатор предложил гостям поучаствовать в строительстве