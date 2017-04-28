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14:39 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Кабмине дали прогноз по повышению пенсионного возраста

Пенсионный возраст в Украине пока подниматься не будет.

Источник: Telegraf.com.ua

Пенсионный возраст в Украине пока подниматься не будет, утверждает заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

«На сегодняшний день вопрос пенсионного возраста мы не трогаем, этот вопрос у нас откладывается… проблем много других сейчас — сконцентрируемся на них… Можно говорить, что нам надо будет этот вопрос решать, но на сегодняшний день нет ни условий, ни каких-то вариантов для увеличения … и поэтому мы идём другим путём», — сказал Н. Шамбир в ходе «круглого стола» «Какой должна быть справедливая пенсионная система в Украине?» в Институте Горшенина в пятницу в Киеве.

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По словам Н. Шамбира, пенсионная реформа предусматривает «единые правила и один закон» о назначении пенсий гражданам Украины.

«Вопрос состоит в том, чтобы кардинально изменить систему и вообще убрать такое понятие, как осовременивание пенсии. Мы предлагаем одинаковые показатели, которые будут применяться ко всем пенсионерам, что для новых, что для старых, и ежегодно эти пенсии будут индексироваться в соответствии с едиными правилами,» — отметил замминистра.

По его словам, сегодня при существующей системе начисления пенсий, «человек не может просчитать и спрогнозировать практически ничего», а с проведением пенсионной реформы процесс начисления пенсии станет прозрачным.

«Та система, которую мы предлагаем, позволит человеку самому отслеживать, как и сколько ему начисляют пенсию… Это одно из кардинальных изменений, которое произойдёт», отметил Н. Шамбир.

По его словам, после того, как будет принят закон о пенсионной реформе, начнётся работа по разработке накопительной пенсионной системы.

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