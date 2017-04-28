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14:37 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан

УФА, 28 апр 2017. /ИА «Башинформ"/. 28 апреля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан.

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Орденами, медалями, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 52 работника промышленности, строительства, транспорта и связи, жилищно-коммунального и лесного хозяйства, агропромышленного комплекса, государственной службы, муниципального управления, судебной системы, правоохранительных органов, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, печати и СМИ, литературы, культуры и искусства.

Также была вручена Государственная премия РБ имени Хадии Давлетшиной в области литературы и искусства для детей и юношества.

— Наша республика работает неплохо. По результатам четырёх месяцев у нас неплохие показатели: и в промышленном производстве, и в решении социальных задач. Мы выполняем все обязательства, взятые на себя. Мы знаем, что у нас есть ресурсы для развития, в том числе и в вопросах социальной поддержки населения, развития здравоохранения, продвижения наших образовательных программ, — сказал Рустэм Хамитов. — Поздравляю вас с заслуженными государственными наградами. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего, прежде всего, здоровья и успехов в дальнейшей работе. Конечно, нам очень важно, что сегодня в этом зале собрались представители разных профессий: и рабочие крупных предприятий, и работники образования, культуры, науки. Это говорит о том, что в каждой отрасли есть люди, которые своим трудом показывают пример и добиваются замечательных успехов.

Полная стенограмма выступления и список награждённых опубликованы на официальном сайте Главы республики.

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