Лукашенко о Молдове: нашим странам делить нечего

Это заявление прозвучало во время встречи президента с послом Молдовы в Белоруссии Георгием Хиоарэ в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Белоруссия и Молдова всегда поддерживали и будут поддерживать друг друга, так как у государств схожие взгляды. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

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«И в самые тяжелые времена мы поддерживали добрые отношения, всегда протягивали руку дружбы и жили, как братья… Вы должны знать, что между Белоруссией и Молдовой — открытые отношения. Я категорически против разного рода барьеров, все должно быть открыто, мы должны общаться, доверять друг другу. Нам с Молдовой нечего делить, у нас нет вопросов, по которым бы мы имели различные точки зрения», — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер обратил внимание на важность недавней встречи в Бишкеке с Игорем Додоном, во время которой обсуждались вопросы двусторонней повестки дня. В пресс-службе также сообщили о планируемых визитах в Минск президента, а также премьер-министра Молдовы.

В свою очередь посол заявил, что Белоруссия является дружественным и братским государством.

«Нашим странам действительно нечего делить. Наши человеческие, а также экономические отношения — на самом высоком уровне», — сказал он.

По словам дипломата, молдавская сторона рассчитывает, что в перспективе сотрудничество с Белоруссией будет только расширяться, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).