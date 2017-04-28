Лукашенко о Молдове: нашим странам делить нечего
По словам президента Александра Лукашенко, отношения между Молдовой и Белоруссией находятся «на самом высоком уровне».
По словам президента Александра Лукашенко, отношения между Молдовой и Белоруссией находятся «на самом высоком уровне».
КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Белоруссия и Молдова всегда поддерживали и будут поддерживать друг друга, так как у государств схожие взгляды. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.
Это заявление прозвучало во время встречи президента с послом Молдовы в Белоруссии Георгием Хиоарэ в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.
«И в самые тяжелые времена мы поддерживали добрые отношения, всегда протягивали руку дружбы и жили, как братья… Вы должны знать, что между Белоруссией и Молдовой — открытые отношения. Я категорически против разного рода барьеров, все должно быть открыто, мы должны общаться, доверять друг другу. Нам с Молдовой нечего делить, у нас нет вопросов, по которым бы мы имели различные точки зрения», — цитирует слова Лукашенко его
Белорусский лидер обратил внимание на важность недавней встречи в Бишкеке с Игорем Додоном, во время которой обсуждались вопросы двусторонней повестки дня. В
В свою очередь посол заявил, что Белоруссия является дружественным и братским государством.
«Нашим странам действительно нечего делить. Наши человеческие, а также экономические отношения — на самом высоком уровне», — сказал он.
По словам дипломата, молдавская сторона рассчитывает, что в перспективе сотрудничество с Белоруссией будет только расширяться, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).