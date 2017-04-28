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14:47 (мск), источник: Actualitati.md

Социалисты выступили категорически против объявления 9 мая Днем Европы

На сегодняшнем заседании Парамента РМ депутаты от фракции Партии социалистов потребовали исключить из повестки дня законопроект по объявлению 9 мая Днем Европы, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

На мой взгляд у парламента есть более важные задачи, чем рассмотрение данных бесполезных инициатив. Авторы данного законопроекта решили выделиться и показать, что они большие европейцы, чем сами европейцы.

Большинство граждан нашей страны отмечают 9 мая — День Победы. Более того вам скажу, во всем мире люди отмечают дату 9 мая. Это традиция, и мы должны ее соблюдать, — отметил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Несмотря на приведенные социалистом аргументы, парламентское большинство инициативу об исключении законопроектов из повестки заседания не поддержало. Таким образом, они будут рассмотрены сегодня депутатами.

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