Социалисты выступили категорически против объявления 9 мая Днем Европы

На мой взгляд у парламента есть более важные задачи, чем рассмотрение данных бесполезных инициатив. Авторы данного законопроекта решили выделиться и показать, что они большие европейцы, чем сами европейцы.

Большинство граждан нашей страны отмечают 9 мая — День Победы. Более того вам скажу, во всем мире люди отмечают дату 9 мая. Это традиция, и мы должны ее соблюдать, — отметил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Несмотря на приведенные социалистом аргументы, парламентское большинство инициативу об исключении законопроектов из повестки заседания не поддержало. Таким образом, они будут рассмотрены сегодня депутатами.