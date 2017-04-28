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15:04 (мск), источник: РИА Новости

WikiLeaks опубликовал очередную часть конфиденциальных документов ЦРУ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сайт WikiLeaks опубликовал новую часть пакета секретных документов под названием Vault 7, принадлежащих Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.

Источник: РИА Новости

Предыдущая часть, обозначенная как «Плачущий ангел», была обнародована 21 апреля.

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Сайт сообщает, что новая публикация содержит документацию и исходный код для проекта ЦРУ, обозначенного как «Писанина» (Scribbles). По данным сайта, проект представляет собой систему предварительной обработки документов, которая встраивает объекты для отслеживания действий пользователя в документы, которые могут быть украдены иностранными агентами разведки.

Сообщается, что проект ЦРУ предназначен для оффлайн-обработки документов Microsoft Office. Опубликованные документы ЦРУ датированы 1 марта 2016 года и засекречены до 2066 года.

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

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