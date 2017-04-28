WikiLeaks опубликовал очередную часть конфиденциальных документов ЦРУ

Предыдущая часть, обозначенная как «Плачущий ангел», была обнародована 21 апреля.
Сайт сообщает, что новая публикация содержит документацию и исходный код для проекта ЦРУ, обозначенного как «Писанина» (Scribbles). По данным сайта, проект представляет собой систему предварительной обработки документов, которая встраивает объекты для отслеживания действий пользователя в документы, которые могут быть украдены иностранными агентами разведки.
Сообщается, что проект ЦРУ предназначен для оффлайн-обработки документов Microsoft Office. Опубликованные документы ЦРУ датированы 1 марта 2016 года и засекречены до 2066 года.
WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.